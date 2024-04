Có các trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân trước 30/4 trên tuyến cao tốc từ Khánh Hòa vào Bình Thuận

Hoàn thành trước khi nghỉ lễ 30/4 -1/5

Theo ông Phạm Quốc Huy - Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công mặt bằng để làm nhà vệ sinh, biển báo, đèn chiếu sáng, điện nước, chuẩn bị vật tư để lắp đặt nhà vệ sinh và hoàn thành trước khi nghỉ lễ 30/4-1/5 để phục vụ người dân trên tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận…

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DP

Cũng theo ông Phạm Quốc Huy, các trạm dừng nghỉ tạm này chỉ có nhà vệ sinh và hệ thống nước phục vụ tạm cho người dân đi lại trên tuyến đường dài...

Cụ thể, trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nằm ở Km 199 – 700 thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc (theo hướng Bắc – Nam).

Riêng cao tốc Phan Thiết –Dầu Giây, Ban Thăng Long dự kiến bố trí công trình tạm tại vị trí (Km47+000) đã GPMB mỗi bên khoảng 2ha thuộc huyện Hàm Tân ( Bình Thuận).

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Ban 85 ( Bộ GTVT) đã đề nghị bố trí công trình tạm tại vị trí nút giao với ĐT.709 (Km113) thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Nhà vệ sinh tạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang được đơn vị thi công lắp ráp... Ảnh: QH

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT triển khai Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 11/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024…

Trên cơ sở đề xuất triển khai công trình dừng nghỉ tạm của các Ban Quản lý dự án, Cục Đường cao tốc Việt Nam (ĐCTVN) đã chủ trì, phối hợp với các Ban QLDA rà soát từng vị trí công trình tạm, bảo đảm khoảng cách phù hợp, thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến...

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thi công trạm dừng nghỉ tạm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết... Ảnh: QH

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành các vị trí dừng nghỉ tạm theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục ĐCTVN đề nghị các Ban QLDA: Căn cứ vị trí công trình dừng nghỉ tạm do các Ban QLDA đề xuất, khẩn trương triển khai thực hiện và tổ chức đấu nối với đường cao tốc theo đúng quy định, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện ra, vào các vị trí dừng nghỉ tạm; thời gian hoàn thành trước ngày 27/4/2024.