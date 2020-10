Con dâu của 1 gia đình Youtuber bị tống tiền vì chát "sex"

Theo VNN: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Ngô Văn Thiện (SN 1997, quê huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, tạm trú quận 9) cho Công an quận 9 để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Ngô Văn Thiện.

Nạn nhân là chị Linh (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1995, quê Bắc Giang). Đáng nói chị Linh là con dâu trong 1 gia đình Youtuber đình đám và bản thân chị Linh cũng là 1 Youtuber.

Qua điều tra của Công an và khai báo đối tượng Thiện cho hay, khoảng tháng 8/2020 Thiện lên mạng “Bigo Live” tiếp cận rồi dần dần làm quen với chị Linh. Khi cả 2 có số điện thoại thì thường xuyên trò chuyện qua mạng xã hội zalo.

Ban đầu nhắn tin qua lại tâm tình rồi Thiện gạ chị Linh chát sex. Đổi lại, Thiện hứa, sẽ tặng quà ảo cho chị Linh qua mạng “Bigo Live” có thể quy đổi thành tiền mặt.

Khi chị Linh sexy qua cuộc gọi video thì Thiện đã dùng điện thoại khác quay lại toàn bộ diễn biến nóng này.

Ngay sau đó, Thiện bắt đầu giở trò đe doạ chị Linh, yêu cầu chị phải chuyển tiền vào 1 tài khoản ngân hàng do Thiện chỉ định. Nếu không đáp ứng yêu cầu, sẽ đăng tải các hình ảnh, các đoạn clip sexy của chị Linh lên các trang mạng xã hội.

Thiện nhắm vào yếu điểm của chị Linh là đã có chồng. Đặc biệt hơn gia đình chồng của Linh là 1 gia đình hót Youtuber. Bản thân cô này cũng là Youtuber. Nếu những hình ảnh sexy lan truyền sẽ gây xôn xao, gây tai tiếng cho gia đình.

Lo sợ như thế, chị Linh 3 lần chuyển tiền theo yêu cầu của Thiện, tổng cộng 9 triệu đồng. Được biết, tài khoản nhận tiền mang tên Nguyễn Thị H, là người đang chung sống như vợ chồng với Thiện tại phòng trọ ở quận 9.

Cứ hết tiền, Thiện lại giở chiêu uy hiếp, yêu cầu chị Linh phải chuyển tiền. Trước sự uy hiếp, tống tiền ngày càng tăng cao, chị Linh từ Bắc Giang vào TP.HCM gửi đơn tố cáo đối tượng này đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.

Mặt khác, chiều 28/9 chị Linh theo yêu cầu, đến gặp Thiện ở 1 quán cà phê tại đường Nguyễn Xiển, quận 9. Tại đây, Thiện còn uy hiếp, nêu cầu chị Linh cho quan hệ tình dục thì sẽ xoá các clip.

Đúng lúc này, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã ập đến bắt giữ Thiện, lập biên bản phạm tội quả tang.

Theo Công an TP.HCM: Quá trình điều tra, Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an thu giữ của Thiện 1 điện thoại di động hiệu Oppo A5S và số tiền 1.000.000 đồng. Về chủ tài khoản mà Thiện sử dụng để cưỡng đoạt tiền là của chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, quê xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Chị H. và Thiện chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn được khoảng 2 năm tại phường Long Bình, quận 9. Hiện nay, H. đang mang thai khoảng 9 tháng. Vào thời gian khoảng tháng 5-2020, do H. không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nên đã đưa thẻ cho Thiện quản lý và sử dụng cho đến nay.

Cơ quan điều tra xác định, do cần tiền tiêu xài, Ngô Văn Thiện đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của chị Linh bằng thủ đoạn sử dụng điện thoại di động cá nhân, Thiện đăng nhập vào mạng xã hội Zalo với nick name “Huy” để nhắn tin gạ tình, dụ dỗ chị Linh, yêu cầu khỏa thân, thực hiện các hành động khiêu dâm để Thiện sao chụp lại các hình ảnh, video clip nhạy cảm này hòng tống tiền.

Hành vi của Ngô Văn Thiện có đủ yếu tố của tội cưỡng đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Thiện xảy ra trên địa bàn quận 9 và số tiền bị chiếm đoạt dưới 500 triệu đồng nên thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan CSĐT Công an Quận 9.