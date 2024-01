Thời gian gần đây, người dân đi trên quốc lộ 9, khi ngang qua thị trấn Krông Klang đều trầm trồ khen ngợi, nhiều người dừng lại check in. Lý do là nhiều con đường ở thị trấn này được trang trí rực rỡ sắc hoa. Những con đường hoa đón Tết Nguyên đán 2024 ở thị trấn Krông Klang - Quảng Trị do người dân tự bỏ tiền túi, công sức để trang trí, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở khóm 1, thị trấn Krông Klang trang trí cây hoa đào để đón Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại khóm 1, thị trấn Krông Klang) cho biết, những năm trước, người dân địa phương thường mua hoa tươi các loại cúc, mai, đào… để trang trí đón Tết Nguyên đán. Năm nay, kinh tế gặp khó khăn, gia đình anh nghĩ đến cách trang trí đón xuân âm lịch một cách tiết kiệm.

Sau khi tham khảo, anh Tuấn quyết định tìm kiếm những cành cây có dáng đẹp, sau đó mua hoa giả gồm hoa đào, hoa mai gắn vào, tạo nên những cây hoa rực rỡ. Hoàn thành xong, anh Tuấn mang ra trước cổng nhà, gần quốc lộ 9 để chưng.

Không chỉ anh Tuấn, nhiều người dân ở khóm 1, thị trấn Krông Klang cũng có cách làm tương tự.

Con đường hoa dọc quốc lộ 9, đi qua thị trấn Krông Klang. Ảnh: Ngọc Vũ.

Từ một vài người, đến nay hầu như toàn bộ nhà dân ở thị trấn Krông Klang đều làm hoa trang trí theo cách này rồi chưng trước cổng nhà. Nhờ đó, những con đường hoa rực rỡ sắc Xuân được hình thành ở thị trấn Krông Klang.

Anh Tuấn cho biết, để trang trí được một cây hoa cần khoảng 300.000 đồng. So với mua hoa tươi thì độ "xịn xò" không bằng, nhưng trong tình hình khó khăn như hiện nay, cách làm cây hoa giả để trang trí là lựa chọn hợp lý, tiết kiệm và vẫn đẹp.

Phong trào làm cây hoa trang trí Tết Nguyên đán 2024 đã lan toả khắp thị trấn Krông Klang. Ảnh: Ngọc Vũ.

Không chỉ làm cây hoa giả, một số con đường ở thị trấn Krông Klang, người dân còn góp tiền, mỗi hộ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng để trang trí cờ, lồng đèn…

Thấy cách làm của người dân thị trấn Krông Klang rất hay, một số địa phương lân cận đã tìm hiểu, làm theo.

Chưa bao giờ thị trấn Krông Klang lại tràn ngập sắc hoa trên những con đường như năm nay. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Nguyễn Đăng Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, việc người dân thị trấn Krông Klang trang trí nhà cửa, đường sá đón Tết Nguyên đán không chỉ làm đẹp quê hương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.

Tại một số tuyến đường, người dân Krông Klang góp tiền, trang trí lồng đèn để đón xuân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Được biết, thị trấn Krông Klang được thành lập ngày 2/1/2004. Đây là thị trấn thuộc huyện nghèo Đakrông. Nhờ tinh thần đoàn kết của người dân, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong xây dựng, phát triển kinh tế, hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm từ 60,2% ngày mới thành lập xuống còn 23,8% cuối năm 2023.