Con phố giàu nhất Thủ đô: Người Hà Nội gốc 3 đời chưa chắc đoán đúng

Nói đến Hà Nội là nói đến hồ Gươm. Nơi đây được xem như trái tim của Thủ đô. Những con phố nằm gần hồ Gươm cũng được “thơm lây” khi ngày càng trở nên đắt giá. Trong số đó, có một con phố được mệnh danh là giàu nhất Hà Nội, nơi có giá thuê mặt bằng nằm trong top đắt nhất thế giới. Nó là phố Tràng Tiền.

Ảnh minh họa

Trang Cushman & Wakefield vào năm 2023 đã công bố một thống kê gây chú ý. Trong đó tiết lộ 50 đường phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới. Top 5 dẫn đầu là những cái tên đến từ những quốc gia lớn như: Đại lộ Số 5 (New York, Mỹ), Via Montenapoleone (Milan, Ý), Tsim Sha Tsui (Hong Kong, Trung Quốc), New Bond (London, Anh) và Avenues des Champs-Élysées (Paris, Pháp).



Đáng chú ý, ở vị trí thứ 17 khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự xuất hiện của phố Tràng Tiền. Thời điểm khảo sát, con phố này có giá thuê gần 300 USD (hơn 7,5 triệu đồng/m2/tháng). Chỉ cần sở hữu nhà đất hoặc mặt bằng cho thuê ở đây đã có thể thoải mái sống không cần lo nghĩ đến tiền bạc. Vậy nên nhiều người còn rỉ tai nhau rằng: Người phố cổ chưa chắc đã giàu, nhưng người có nhà đất ở Tràng Tiền thì chắc chắn không bao giờ nghèo nổi.

Phố Tràng Tiền không còn xa lạ gì với người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Con phố sầm uất này kéo dài từ ngã ba Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư đến ngã tư Hàng Bài – Đinh Tiên Hoàng. Tràng Tiền dài khoảng 700m, nằm ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sở dĩ con phố này mang tên Tràng Tiền là vì năm 1908, vua Gia Long đã xây một xưởng đúc tiền ở đây, với tên chữ là Bảo Tuyền Cục, người dân lại quen gọi là Tràng Tiền.

Sang thời thuộc địa, chính quyền thực dân đã quy hoạch lại đô thị ở Hà Nội. Tràng Tiền nằm trong số các tuyến phố Tây. Xưởng đúc tiền năm xưa vua Gia Long cho xây khi đó đã bị bỏ hoang, thay vào là sự xuất hiện của những tòa nhà lớn. Tràng Tiền còn bị chia làm 2 đoạn với những tên gọi khác nhau, thay đổi liên tục.

Trước năm 1945, đoạn từ quảng trường ra bờ hồ mang tên Paul Bert. Trong khi đó, đoạn đầu ở giữa quảng trường nhà hát Lớn và bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ gọi là phố France. Sau này giai đoạn 1945 – 1951, phố Paul Bert đổi tên thành phố Tràng Tiền, phố France đổi thành Đồn Thủy. Giai đoạn 1951 – 1954, hai phố lần lượt đổi thành phố Anh Quốc và phố Pháp Quốc. Sau năm 1954, hai phố lại gộp làm một, lấy lại tên Tràng Tiền rồi giữ cho đến nay.

Hiện tại, phố Tràng Tiền là tuyến phố trung tâm, có vị trí đẹp, tập trung nhiều di sản kiến trúc, công trình văn hóa của Thủ đô. Đến với Tràng Tiền có thể ghé qua Kem Tràng Tiền, Nhà hát Kịch Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng, Rạp Công nhân, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền Plaza… Dường như không lúc nào phố Tràng Tiền vắng vẻ. Bất kể thời điểm nào con phố này cũng đông đúc, nhộn nhịp. Có lẽ vì vậy mà Tràng Tiền có giá cho thuê mặt bằng đắt đỏ và là con phố giàu nhất Hà Nội.