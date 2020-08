Cơn sốt mua bán lan đột biến, công an địa phương liên tiếp cảnh báo hành vi lừa đảo

Trước những nguy cơ lừa đảo, thổi giá, rửa tiền qua hoạt động giao dịch, mua bán lan đột biến, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Công an tỉnh Bình Phước đã lên tiếng cảnh báo người dân cần hết sức tỉnh táo trước hành vi lừa đảo tinh vi này.

Theo thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ngày 11/8/2020, đơn vị đã tiến hành bắt giam 11 đối tượng đến từ Hòa Bình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán lan phi điệp đột biến. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này đến thuê lại một ngôi nhà 2 tầng ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu để làm nhà vườn nuôi trồng và buôn bán lan đột biến. Lợi dụng cơn sốt lan đột biến trên thị trường với nhiều cuộc giao dịch bị thổi lên với giá hàng chục tỷ đồng, nhóm đối tượng này đã lên mạng xã hội bán lan đột viến kèm theo giấy bảo hành, cam kết cây bán ra chuẩn cây và đúng mặt hoa. Ngôi nhà các đối tượng thuê trồng và giao dịch lan đột biến ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ảnh: baodatviet. Nhiều người tin tưởng đã chuyển cho nhóm đối tượng hàng trăm triệu đồng để giao dịch. Tuy nhiên, khi nhận cây về chăm sóc, một thời gian sau phát hiện ra mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Thống kê của Công an huyện Quỳnh Lưu cho thấy, các cuộc giao dịch, mua bán lan đột biến của nhóm đối tượng này lên tới hàng trăm triệu đồng/giao dịch. Còn theo Công an tỉnh Bình Phước, thời gian qua, tại một số huyện, thị xã, thành phố tại Bình Phước đã diễn ra những giao dịch, mua bán lan đột biến với giá trị từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng. Việc đầu tư, kinh doanh lan đột biến đang có xu hướng tạo thành trào lưu vì nhiều người nhìn từ bên ngoài tưởng việc kinh doanh này dễ kiếm lời nên đầu tư hoặc góp vốn để tham gia, trong đó đa phần là giới trẻ hoặc người lao động mong giàu có, thành đạt nhanh nên bất chấp rủi ro, cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng, người thân, bạn bè để đầu tư, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Cận cảnh nhánh lan đột biến gen “5 cánh trắng Bảo Duy” có giá 1 tỷ đồng từng giao dịch ở Bình Phước. Việc mua, bán, giao dịch diễn ra công khai, phô trương và được quảng bá, livestream rộng rãi trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… Tuy nhiên, những thông tin về các cuộc giao dịch này thường rất mập mờ, thông tin về người bán và người mua không được kiểm chứng; giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý, là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng “thổi giá”, gây sự hấp dẫn giả tạo để dụ người mới chơi lan tham gia. Có thể nhận thấy việc “thổi giá” hoa lan đột biến đã được các nhóm đối tượng chuẩn bị, lên kế hoạch rõ ràng và có hệ thống. Ví dụ: các đối tượng trong một nhóm thổi phồng giá trị của loại cây này, khi người mua tìm đến họ sẽ dẫn dụ để người mua đầu tư và sẵn sàng giới thiệu cho người mua lại (cũng là đối tượng trong nhóm) với giá cao hơn, quá trình mua đi bán lại nhiều lần, đến khi giá đạt điểm, người nào không biết hoặc hám lợi chạy theo mua thì nhóm này rút, không mua lại nữa. Hậu quả là người mua cuối cùng này đã bỏ ra số tiền lớn để mua nhưng không bán được cho ai, hoặc trong trường hợp khác. Việc giao dịch, mua, bán, trao đổi chỉ là hình thức, diễn ra giữa các đối tượng trong cùng một nhóm, đến khi bán được cho người ngoài nhóm thì các đối tượng này ăn chia, hưởng lợi. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân nếu thực sự có nhu cầu mua mặt hàng này cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá cả, nơi bán trước khi mua; chủ động phòng, tránh âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh cây lan đột biến nhằm mục đích trục lợi; khi phát hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng, kịp thời cung cấp thông tin với chính quyền địa phương và cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. P.V Chia sẻ