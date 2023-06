Sau khi kết thúc mối tình lâu năm với Kiều Minh Tuấn, cuộc sống của Cát Phượng luôn được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận đang trong mối quan hệ mới được một năm nay. Chia sẻ với Dân Việt về bạn trai giấu mặt, Cát Phượng lần đầu bật mí những câu chuyện rất thầm kín về mối tình với người đàn ông mới.

Cát Phượng: "Đến giờ tôi chỉ muốn yêu một cách bình yên"

Mới đây, Cát Phượng chính thức công khai tình yêu mới, chắc hẳn chị đã có niềm tin rất lớn vào mối tình lần này và không sợ ồn ào khi chia sẻ về tình yêu của mình?

- Ồn ào ư, tôi không nghĩ chuyện tôi có bạn trai mới sẽ đem lại ồn ào. Chẳng lẽ tôi không có quyền được yêu (cười). Tôi có chia sẻ chuyện tình cảm nhưng sẽ không công bố danh tính, diện mạo bạn trai với công chúng. Không phải tôi ích kỷ, mà thực sự đến giờ tôi chỉ muốn yêu một cách bình yên thôi. Anh có nói tôi muốn công khai cứ thoải mái, anh không có gì để sợ, anh chỉ lo tôi phiền thôi, vì anh ấy hiểu hiểu việc chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư của giới showbiz rất phức tạp.

Cát Phượng thoải mái chia sẻ về mối tình với bạn trai mới. (Ảnh: FBNV)

Chị có thể chia sẻ đôi chút về tính cách của bạn trai mới, Cát Phượng và bạn trai quen biết bao lâu trước khi quyết định hẹn hò?

- Như tôi đã chia sẻ, bạn trai tôi vốn là fan, theo dõi tôi 16 năm nay. Anh ấy đã từng kết hôn, có hai người con nhưng cũng đã ly dị. Sau này chúng tôi có duyên trò chuyện. Cho đến nay chúng tôi đã chính thức hẹn hò gần một năm.

Sau khi chính thức công bố kết thúc với Kiều Minh Tuấn được khoảng 8 tháng, tôi có nhận được tin nhắn của anh qua facebook. Nói chuyện với anh tôi thấy nhẹ nhàng. Cả hai cứ trò chuyện qua lại bình thường vậy thôi. Đến ngày sinh nhật của tôi, anh bất ngờ gửi tặng một bó hoa và một chiếc nhẫn. Lúc ấy tôi cũng chưa đeo chiếc nhẫn vì tôi chỉ coi anh là bạn, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho đến khi tôi mở lòng hơn, quyết định đeo chiếc nhẫn cũng là lúc tôi tự cho mình cơ hội tìm hiểu sâu hơn về anh.

Hẹn hò gần một năm mới công khai, như vậy Cát Phượng cũng rất kín tiếng và muốn giữ chuyện yêu đương cho riêng mình suốt thời gian dài. Vậy lý do gì khiến chị quyết định sẽ chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng thời điểm này?

- Ban đầu tôi không có ý định công khai hay thông báo. Nhưng mà thôi, chuyện đã như vậy rồi, có gì đâu phải giấu. Chỉ là tôi không muốn cho mọi người biết mặt và giữ tình yêu này cho riêng tôi.

Nữ diễn viên từng chụp bộ ảnh cưới với sự đồng hành cùng bé Bom - con trai nữ nghệ sĩ. (Ảnh: FBNV)

Con trai chị phản ứng như thế nào khi chị tiến tới mối quan hệ này?

- Bom - con trai tôi ủng hộ mẹ có tình yêu mới. Khi quen nhau, bạn trai tôi đã chủ động xin facebook của Bom và nhắn tin qua lại. Bạn trai tôi khen Bom chín chắn và rất ngoan ngoãn. Tôi cũng hỏi con cảm nhận thế nào về bạn trai của mẹ, Bom nói: "Con thấy cũng "ok" đó mẹ, con chỉ mong đây là người đàn ông cuối cùng của mẹ, là tình yêu đích thực của mẹ. Con mong chú sẽ ở bên mẹ đến suốt đời". Còn tôi thì không biết chuyện ngày mai sẽ ra sao, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ biết hạnh phúc ngày nào thì trân trọng ngày đó thôi. Tính toán gì cho xa xôi, mười mấy năm bên nhau hết duyên thì cũng buông đó thôi.

Một người đàn ông chủ động trò chuyện với con trai của bạn gái chắc hẳn là người đàn ông khiến Cát Phượng cảm thấy yên tâm. Đó có phải là lí do chị mở lòng đón nhận tình yêu của người ấy?

- Tôi yêu nhất ở anh là vì anh ấy "đàn ông" hơn tôi. Anh rất chín chắn, điềm đạm. Tôi cũng thử nổi giận mấy lần, anh luôn khuyên tôi bình tĩnh, anh sẽ gọi điện lại cho tôi khi thích hợp. Không như người khác thấy mình giận cũng ào ào theo. Anh cư xử rất văn minh, nhẹ nhàng và đàn ông. Tôi nghĩ, có thể do anh ở nước ngoài nên cách cư xử cũng có phần khác. Cho đến nay tôi cũng không hỏi tuổi của anh, nhưng gọi điện qua video call tôi đoán chắc anh cũng lớn tuổi hơn tôi.

Con trai nghệ sĩ Cát Phượng mong mẹ sẽ tìm được tình yêu đích thực. (Ảnh: FBNV)

Như vậy có nghĩa là một năm hẹn hò Cát Phượng và bạn trai vẫn chưa gặp nhau trực tiếp lần nào?

- Một năm qua anh ở bên nước ngoài. Anh chưa thể sắp xếp được công việc và thời gian để về Việt Nam. Tôi có hỏi chừng nào anh về thì anh không nói cụ thể, anh muốn tạo bất ngờ nên tôi cũng cứ kệ vậy thôi.

Nhưng chắc là cả Cát Phượng và bạn trai cũng đã tính đến chuyện gặp gỡ để gắn kết chặt chẽ tình cảm với nhau hơn là việc chỉ giao tiếp qua mạng?

- Hiện tại ngày nào chúng tôi cũng giữ liên lạc bằng gọi điện video call. Anh luôn hỏi tôi công việc hôm nay thế nào. Nói thật một điều, trước giờ chưa ai nhắc tôi ăn cơm đúng giờ, nhắc tôi đừng bỏ bữa. Đó là những sự quan tâm nhỏ nhất nhưng nếu không có ai nhắc nhở tôi thấy cuộc đời thật trống trải. Việc thiếu đi những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy sẽ khiến sự trống trải càng ngày càng lớn dần.

Trong chuyện tình cảm thực ra chẳng cần gì to tát, chỉ cần mỗi sáng một câu chúc em an lành hạnh phúc, đến giờ cơm gọi điện nhắc, nói tôi buông hết công việc ngồi lại ăn cơm với anh. Thấy tôi còn online khuya, anh cũng gọi điện nhắc tôi ngủ sớm. Có hôm tôi đi làm về muộn, anh chờ tôi về đến nhà an toàn rồi mới yên tâm đi ngủ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi cảm nhận thấy sự ấm áp, quan tâm mà người ta dành cho mình. Anh có nói với tôi rằng vì chúng tôi yêu xa nên anh sẽ dành cho tôi những điều nhỏ nhất.

Cát Phượng: "Tôi không thích người đàn ông hơn thua lại với phụ nữ"

Cát Phượng có nghĩ rằng sự xuất hiện của người đàn ông mới đúng thời điểm giúp chị cảm thấy nhanh chóng nguôi ngoai sau khi chia tay mối tình lâu năm?

- Lúc anh xuất hiện tôi tự hỏi lòng liệu tôi có đang yêu hay chỉ là cần một người để lấp khoảng trống. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, Cát tôi lâu nay đâu có tính đến với ai vì cảm thấy trống vắng đâu. Tôi đã không thích thì có một ngàn người bước tới cũng không thể giúp tôi cảm thấy nguôi ngoai.

Chính vì thế mà tôi xác định tôi có cảm tình với người đàn ông này thật lòng. Anh ấy có nói: "Em khoan hãy vội việc trả lời yêu thương anh hay không. Em cứ từ từ, cuộc đời này không biết ngày mai như thế nào. Đâu có biết ngày mai em còn thương anh hay không, nhỡ đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra cảm xúc em dành cho anh đã khác". Anh nói câu đó tôi mới thấy thương.

Anh không nói mấy câu sáo rỗng kiểu: "Anh yêu em nhất cuộc đời". Mỗi ngày anh và tôi cảm ơn thượng đế vì còn yêu nhau trọn vẹn là đủ, còn chuyện ngày mai để ngày mai tính tiếp. Anh cũng dặn tôi đừng nói thương anh cả đời, đừng bao giờ. Anh cũng không hứa sẽ lo cho tôi cuộc sống đủ đầy, hay nói sẽ yêu tôi đến ngày cuối cùng anh còn trên trần thế. Anh bảo rằng anh không nói được câu đó. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ những điều anh nói, anh làm.

Cát Phượng cho biết, chị đang cảm thấy rất mãn nguyện và hạnh phúc với tình yêu mới. (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi này, Cát Phượng và bạn trai có nghĩ về một đám cưới hay cả hai sẽ về chung sống với nhau?

- Tôi nghĩ chắc là không! Chắc vì anh biết tính tôi. Tình yêu đã đủ lớn thì dù hai người có ở hai phương trời thì cũng cảm thấy gần nhau. Còn khi tình yêu đã không còn thì dù có ở nằm sát nhau cũng không thể cảm nhận. Hiện giờ công nghệ phát triển gọi điện là thấy mặt rồi. Mà ngộ thật, tôi muốn gì, không thích gì anh đều biết hết.

Như vậy chắc chắn bạn trai đã tìm hiểu chị rất kỹ trước khi tiến tới?

- Mỗi lần tôi giận lên, anh nói tính tôi như đứa trẻ. Anh nói, con nít khi muốn que kẹo, không cho nó sẽ khóc òa lên. Bố mẹ phải đánh hoặc là phải chiều. Tôi hỏi vậy anh sẽ chiều hay anh sẽ đánh. Anh bảo anh phải chiều (cười). Tôi kể ra để thấy khi tôi nóng nảy, anh sẵn sàng lùi về phía sau một bước và im lặng. Khi thích hợp anh sẽ hỏi tôi hết nóng chưa. Sự nhường nhịn của anh kiềm chế tính nóng nảy của tôi. Đó mới là điều tôi cảm thấy trân quý. Tính tôi không thích người đàn ông hơn thua lại với phụ nữ.

Thời gian này làm chương trình tôi bị căng thẳng, thỉnh thoảng nói chuyện với anh tôi lớn tiếng. Anh đều nhẫn nại để tôi trút giận, thậm chí anh cũng chủ động nói rằng, nếu tôi quá stress hãy cứ trút hết lên anh. Anh không muốn tôi vì căng thẳng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vốn dĩ Cát Phượng đã luôn mạnh mẽ nhưng thực ra trong sâu thẳm chị vẫn luôn cần sự quan tâm rất lớn. Một người đàn ông như vậy xuất hiện chắc hẳn đã khiến Cát Phượng cảm thấy tin tưởng và được sẻ chia?

- Đúng vậy! Ra ngoài tôi có thể mạnh mẽ lắm, tôi như đàn ông vậy đó, nhưng khi trở về nhà tôi chỉ muốn rúc vào lòng người đàn ông. Tính tôi thích nhõng nhẽo. Trước người đàn ông này tôi cảm thấy mình nhỏ bé, tôi cảm thấy được bảo vệ dù cách xa cả nửa địa cầu. Dù không biết mai sau ra sao, tôi còn hạnh phúc ngày nào tôi trân trọng ngày đó.

Xin cảm ơn Cát Phượng đã chia sẻ!