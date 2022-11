Con trai đánh mẹ tử vong, cha bỏ chạy khỏi nhà lẩn trốn

Đi nhậu về, T (31 tuổi), ngụ phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An gây sự, sau đó lao vào đánh mẹ là bà L.T.K.T. Do chấn thương nặng, sáng hôm sau, nạn nhân tử vong.

