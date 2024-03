Công an 28 tỉnh ven biển đến Phú Quốc bàn giải pháp chống khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Trọng Thắng - Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tháng 9/2023, Công an 10 tỉnh, thành phố, gồm: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh ký kết kế hoạch phối hợp về đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác IUU tỉnh Kiên Giang và Đại tá Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: HC

Sau 5 tháng kế hoạch được ký kết, Công an 10 tỉnh, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo các địa phương trong công tác chống khai thác IUU.

Kết quả đã khởi tố 4 vụ án, 6 bị can liên quan đến các hành vi khai thác IUU; đã đưa ra xét xử 1 vụ, 4 đối tượng về tội "Tổ chức xuất cảnh trái phép" đối với các đối tượng tổ chức cho thuyền viên xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU đến ngư dân tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CTV

Trong đó, Công an tỉnh Kiên Giang xác lập 1 chuyên án đấu tranh với tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đến nay, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 4 vụ án, 6 bị can về các vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, trong đó Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố 2 vụ, 6 bị can; đã đưa ra xét xử 1 vụ, 4 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài.

Hiện các vụ việc, vụ án đang được tiếp tục khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ để đưa ra truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, khẳng định sự quyết liệt trong chỉ đạo đấu tranh của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan trong cả nước.

Tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, nêu giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh với tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Đại tá Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Theo Đại tá Đào Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, Công an các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng tham mưu xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi khác liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã quyết liệt trong thực hiện các biện pháp thu thập tài liệu, chứng cứ làm cơ sở đề xuất xử lý hình sự các vi phạm. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan thực hiện giám sát đặc biệt đối với các tàu cá có dấu hiệu liên quan đến vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm các quy định khác của pháp luật thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác IUU tỉnh Kiên Giang cho biết, Kiên Giang chiếm khoảng 10% tổng số tàu cá của cả nước, chưa kể lượng tàu cá từ các tỉnh, thành về khai thác, đánh bắt hải sản tại vùng biển Tây Nam.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác IUU tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Mặc dù, các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực, quyết tâm nhưng số lượng tàu cá vi phạm đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài bị bắt vẫn còn ở mức cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, việc xử lý, đặc biệt là xử lý hình sự đối với tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài là yếu tố tiên quyết trong việc gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU.

"Đề nghị Công an các tỉnh, thành phố ven biển cần tiếp tục quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong phòng, chống khai thác IUU. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cùng Chính phủ, các bộ, ngành bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu "gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC" vào tháng 5/2024 (thời điểm dự kiến EC sang kiểm tra, đánh giá lần 5)"- Ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.