Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Phú Yên

Trong hai ngày 15-16/10, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Phú Yên để kiểm tra các nội dung liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp, các tổ cộng đồng quản lý thủy sản và khảo sát thực địa về công tác phòng, chống thiên tai tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Đông Tác (TP.Tuy Hòa, Phú Yên). Ảnh: Ngọc Chung

Đoàn công tác đã đi kiểm tra các nội dung liên quan đến chống khai thác IUU tại cảng cá Đông Tác (TP.Tuy Hòa). Tỉnh Phú Yên hiện có khoảng 610 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m và 655 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Các tàu cá từ 15m trở lên khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 98%; còn lại chưa lắp đặt giám sát hành trình là do các tàu không đủ khả năng sản xuất, đang neo đậu tại bờ.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao đổi với ngư dân về công tác bảo vệ rạn san hô Hòn Yến (huyện Tuy An, Phú Yên). Ảnh: Ngọc Chung

Thời gian qua, Phú Yên triển khai quyết liệt công tác chống khai thác IUU, đặc biệt từ năm 2019 đến nay, không có tàu cá của Phú Yên bị nước ngoài bắt giữ. Tỉnh phấn đấu trong năm nay hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định; đảm bảo thiết bị giám sát hình trình hoạt động liên tục; ghi nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá. Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất muối Tuyết Diêm (TX.Sông Cầu, Phú Yên). Ảnh: Ngọc Chung

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao công tác chỉ đạo và triển khai chống khai thác IUU của Phú Yên. Yêu cầu lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành, thường xuyên truyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và ngư dân trong công tác chống khai thác IUU. Tỉnh cần tập trung khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU, chấp hành nghiêm Luật Thủy sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan, hiện nay nguồn lợi thủy sản trên biển ngày càng suy giảm. Chính phủ đã có chủ trương giảm khai thác, tăng nuôi trồng, do đó sẽ giảm số lượng tàu khai thác, tập trung đầu tư trang thiết bị, nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tạo ra những chuỗi sản xuất giá trị gia tăng.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm gian hàng sản phẩm nông nghiệp địa phương tại xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên). Ảnh: Ngọc Chung

Phú Yên cần đầu tư phát triển nuôi biển; nghiên cứu chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản ổn định và hiệu quả. Tỉnh cũng cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các tổ, đội tàu thuyền sản xuất an toàn trên biển, nâng cao nhận thức của ngư dân, tham gia chống khai thác IUU và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát thực địa và kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển tại các xã An Chấn, An Mỹ và thăm mô hình Tổ cộng đồng bảo vệ rạn san hô Hòn Yến, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An); thăm mô hình HTX Tôm hùm Sông Cầu và vùng sản xuất muối Tuyết Diêm (TX.Sông Cầu); các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ ở huyện Sông Hinh; kiểm tra việc sẵn sàng ứng phó mưa bão tại công trình Thủy nông Đồng Cam, Phú Yên.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chụp ảnh lưu niệm với các chủ sản phẩm OCOP tại Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên



Sáng 16/10, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã có cuộc thuyết trình tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh Phú Yên, với chủ đề: Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và những gợi mở với ngành nông nghiệp Phú Yên. Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, có chính sách đầu tư xác đáng để phát triển ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân Phú Yên.