Công an Bắc Giang thông tin vụ cảnh sát cơ động bị tông tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Người dân chứng kiến sự việc tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Trần Văn Dũng (SN 1989, tạm trú tại phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Dương Đức Tuyển (SN 1994, tạm trú xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), là lái xe và chủ xe tông tử vong Trung sỹ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chiến sỹ nghĩa vụ phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang).

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đang thực hiện chế độ chính sách cho Trung sỹ Mạnh sau khi dũng cảm hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 14h20 ngày 14/9, tại km 122 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang gồm phòng Cảnh sát kinh tế, phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác.

Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô khách 16 chỗ ngồi BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, do có ý thức chống đối, lái xe đã đột ngột tăng ga bỏ chạy, hất văng Trung sỹ Mạnh lên nắp capo. Lúc này, Trung sỹ Mạnh vẫn yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra.

Bất chấp việc Trung sỹ Mạnh đang bám vào cần gạt nước, đu trên nắp capo rất nguy hiểm, các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc khoảng 1km. Sau đó, Trung sỹ Mạnh ngã khỏi nắp capo, văng xuống đường và bị xe tông trúng, hy sinh dù đã được các đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức truy bắt được 2 đối tượng là Trần Văn Dũng và Dương Đức Tuyển cùng phương tiện xe ô tô khách BKS 29B – 501.64 và toàn bộ hàng hàng hóa vi phạm trên xe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo pháp luật.