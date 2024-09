Công an bắt tạm giam nữ chủ hụi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng Công an bắt tạm giam nữ chủ hụi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 19/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi (huê), trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".