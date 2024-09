Công an bắt tạm giam 3 đối tượng cho vay lãi nặng và hành hạ con nợ ở Bình Thuận

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, các đối tượng bị bắt là Hoàng Hữu Sơn (SN 1989, trú tại Thôn Hiệp An, đã có 2 tiền án), đối tượng Hoàng Hữu Khánh ( SN 1973, cùng trú thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi - là anh ruột của Sơn, đã có 4 tiền án) và đối tượng Nguyễn Quốc Bính (SN 1980, trú tại Khu phố 7, phường Hưng Long TP. Phan Thiết).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt các đối tượng. Ảnh: CACC

Các đối tượng này bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận cho biết, do đã quen biết từ trước nên khoảng năm 2022, Nguyễn Quốc Bính ở TP. Phan Thiết đến xã Tân Tiến, thị xã La Gi sinh sống và làm việc cho Hoàng Hữu Sơn.

Đến đầu năm 2023, Hoàng Hữu Khánh chấp hành xong án phạt tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", trở về địa phương và bắt đầu cùng Hoàng Hữu Sơn hoạt động cho vay lãi nặng. Lúc này, Nguyễn Quốc Bính tham gia với vai trò là người quản lý, theo dõi sổ sách cho vay và đi thu tiền lãi hàng ngày cho anh em Sơn, Khánh.

Từ năm 2023 đến nay, Hoàng Hữu Sơn, Hoàng Hữu Khánh và Nguyễn Quốc Bính đã cho khoảng 45 người trên địa bàn thị xã La Gi vay, tổng cộng số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng, với lãi suất từ 30% đến 45%/ tháng, tức từ 360% đến 540%/ năm (gấp 18 - 27 lần so với lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự).

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ 4 khoản vay liên quan đến 2 người vay. Và 3 đối tượng Hoàng Hữu Khánh, Hoàng Hữu Sơn, Nguyễn Quốc Bính đã thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.



Để đòi tiền lãi người vay, các đối tượng trên thường xuyên chửi bới, đe dọa, đánh đập và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản đối với những người vay tiền.

Cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, vật chứng trong vụ việc Hoàng Hữu Sơn đánh gây thương tích cho anh N.V.H ( SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi), xảy ra ngày 7/7 tại thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã thi thành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Hữu Sơn và Hoàng Hữu Khánh tại thôn Hiệp An, xã Tân Tiến, thị xã La Gi. Trong quá trình khám xét, công lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: 4 giấy vay tiền, 8 hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 18 sổ ghi chép cho vay viền, 2 điện thoại di động, 4 cây gậy ba khúc, 2 công cụ chích điện, 1 bình xịt hơi cay.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cũng xác định còn có 2 đối tượng nữ khác có liên quan đến các đối tượng trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh làm