Về tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, công an phát hiện 41 vụ, điều tra khám phá 31 vụ, với 68 đối tượng.

Bắt, thanh loại 6 đối tượng truy nã, trong đó có 3 đối tượng truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Công an các đơn vị, địa phương đã khẩn trương điều tra, mở rộng, làm rõ nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, đánh bạc.

Trong đó, nổi bật là việc Công an TP.Quy Nhơn bắt quả tang đối tượng N.N.D đang đập kính xe ô tô đỗ trên vỉa hè tại khu phố 8, phường Nhơn Phú.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố với thủ đoạn trên.

Ngoài ra, lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Dương Minh Thành (SN 1997) trú tổ 1, khu phố 7, phường Nhơn Phú về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an huyện Tuy Phước bắt giữ 2 đối tượng truy nã nguy hiểm phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Quyết định truy nã của Công an TP.Quy Nhơn. Công an huyện Tây Sơn điều tra làm rõ 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản…

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định triển khai công tác xử lý nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: GT.

Công an phát hiện 20 vụ với 18 cá nhân và 1 tổ chức, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Trong đó, chủ yếu là hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm (thuốc lá, pháo), hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa...

Nổi bật là vụ Công an TX.An Nhơn phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hộ kinh doanh do Bùi Thanh Lịch (1991) trú thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh làm chủ, phát hiện 217 kg sản phẩm động vật (giò heo, thịt heo) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Bình Định kiểm tra tại bãi đất trống thuộc thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn phát hiện có 6 hộp gỗ cẩm xe (thuộc nhóm 2), khối lượng 0,987m3, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và không có chủ sở hữu.

Công an huyện Phù Cát phát hiện 1 xe ô tô chở 802 bộ quần áo các loại và 172kg vải lưới, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng công an toàn tỉnh, phát hiện 15 vụ, 34 đối tượng tàng trữ, mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,5kg ma túy các loại.

Trong đó, Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp Công an huyện Tuy Phước phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huệ (1970) trú thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", thu giữ tổng cộng 992,4617 gam ma túy các loại.

Công an TP.Quy Nhơn kiểm tra nơi ở của Hà Gia Huy (2000) tại hẻm 195 Thanh Niên phát hiện, thu giữ 492,16gam cần sa…

Công an Bình Định lập nhiều chiến công, giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Ảnh: GT.

Lực lượng công an vận động thu hồi 12 súng tự chế, 3 súng hơi, 1 đạn pháo 105mm, 55 viên pháo, thu gom, tiêu huỷ 1 đầu đạn M79; Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú, qua đó xử phạt hành chính 12 trường hợp, phạt tiền 66 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông toàn toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.804 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với 360 trường hợp, tạm giữ 658 phương tiện các loại.

Trong 15 ngày thực hiện cao điểm, Công an tỉnh Bình Định đã có nhiều hoạt động nổi bật trong công tác, phục vụ Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gặp mặt, động viên cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tiêu biểu được điều động về nhận công tác tại công an xã, thị trấn và lực lượng công an xã, thị trấn bán chuyên trách.

Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; rà soát, lựa chọn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa năm 2024. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an tỉnh Bình Định cho biết, tới đây sẽ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.