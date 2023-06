Công an Bình Thuận bắt đối tượng có lệnh truy nã thuộc loại nguy hiểm

Thông tin ban đầu từ Công an Bình Thuận cho biết, tháng 9/2022, Ngô Văn Thanh (30 tuổi) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết khởi tố bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngô Văn Thanh sau khi bị bắt. Ảnh: CACC

Sau khi xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 16/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết ra quyết định truy nã Thanh trên toàn quốc. Theo Công an TP. Phan Thiết, Thanh được xếp vào loại truy nã nguy hiểm.

Qúa trình các trinh sát triển khai tổ chức truy bắt, Thanh đã liên tục di chuyển đến nhiều địa phương và liên tục thay đổi nơi ở. Ngay tại TP. Phan Thiết, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở phường Bình Hưng nhưng Thanh lại có một địa chỉ tạm trú khác ở phường Đức Long.

Ngoài ra, do Ngô Văn Thanh là người có sức khỏe, sống bằng nghề bốc vác nên đến địa phương nào cũng dễ dàng trà trộn. Ngô Văn Thanh được đánh giá là lì lợm, hung hãn, sẵn sàng chống trả nên công tác truy bắt vô cùng khó khăn và các trinh sát phải nhiều lần nhập vai, hóa trang để truy vết.

Lênh truy nã Ngô Văn Thanh. Ảnh: CACC

Sáng 30/6, xác định Ngô Văn Thanh có mặt tại TP. Phan Thiết, các trinh sát Đội truy tìm truy nã, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều mũi xác minh.

Lúc này Ngô Văn Thanh cũng đánh hơi thấy nguy hiểm nên di chuyển đến phía sau một nhà hàng trên đường Hùng Vương thuộc khu phố 11, phường Phú Thủy (Phan Thiết) để ẩn nấp thì bị các trinh sát bám theo quật ngã khống chế.