Giang hồ Hải "ba mắt" ở Phan Thiết đã bị bắt Bình Thuận: Hải "ba mắt" đã bị công an ra quyết định khởi tố và tạm giữ hình sự

Ngày 29/6, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện khám xét nhà, khám xét nơi làm việc đối tượng Nguyễn An Tấn Hải (tên thường gọi Hải "ba mắt", SN 1980, trú tại khu phố 7, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết). Theo đó, Hải "ba mắt" bị khởi tố về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".