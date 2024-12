Công an Đà Nẵng đón lõng đối tượng truy nã loại đặc biệt nguy hiểm khi y về thăm ba mẹ

Chiều 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức đón lõng và vận động đối tượng truy nã loại đặc biệt ra đầu thú.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019, Lê Tấn Đạo (33 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu lô đất và có khả năng làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 1,1 tỷ đồng của ông H.V.L (trú tại Đà Nẵng).

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Đạo bỏ trốn khỏi địa phương nên ông L trình báo vụ việc với cơ quan Công an. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an xác định hành vi của Đạo có dấu hiệu tội phạm, tuy nhiên do đối tượng bỏ trốn nên không thể làm việc được.

Đối tượng Lê Tấn Đạo tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vì lý do trên, ngày 15/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Đạo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS. Đến ngày 6/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Quyết định truy nã loại đặc biệt nguy hiểm và xác lập Chuyên án truy bắt Lê Tấn Đạo.

Sau gần 1 năm lần tìm manh mối, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng không có nơi cư trú nhất định, không sử dụng phương tiện liên lạc và không liên hệ với gia đình, người thân.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày hôm nay (20/12), Ban chuyên án nắm được thông tin Đạo vừa xuất hiện ở nhà ba mẹ tại phường Tân Chính (quận Thanh Khê) nên đã phân công cán bộ, chiến sĩ giám sát, đón lõng 24/24 với quyết tâm không để đối tượng có cơ hội thoát thân.

Cùng với áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn khác, Ban chuyên án đã cắt cử trinh sát đến tận gia đình để vận động Đạo ra đầu thú. Nhận thức được hành vi và biết không còn cách nào khác, trong ngày 20/12, Lê Tấn Đạo đã đến Công an thành phố Đà Nẵng đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ.