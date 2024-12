Công an Bình Thuận bắt giữ các đối tượng thuê xe tự lái rồi đem đi cầm cố, bán lấy tiền Bắt giữ các đối tượng thuê xe tự lái rồi đem đi cầm cố, bán lấy tiền

Ngày 20/12, nguồn tin từ Công an Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam những đối tượng thuê xe tự lái rồi đem đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.