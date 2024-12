Cảnh sát kêu gọi Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam ra đầu thú

Chiều 20/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội (CSĐT CATP) Hà Nội, đơn vị đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (SN: 1990; HKTT: Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lê Khắc Ngọ được xác định là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Không tố giác tội phạm do Công an Thành phố Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.

Hình ảnh Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội.

Cơ quan cảnh sát đề nghị ai biết được thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội (Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 7 Thiền Quang hoặc 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú, đồng thời giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP. Phnom Penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác, tạo dựng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo.

Hệ thống của Ngọ và Nam có hơn 1.900 nhân viên, được phân nhiệm vụ rõ ràng từ marketing, tư vấn, chăm sóc khách hàng, đến kỹ thuật và quản lý sàn. Đến nay, cảnh sát đã xác định được 2.661 nạn nhân với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Tuy nhiên, mới chỉ có 18 người trình báo với tổng thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.