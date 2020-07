Công an Đà Nẵng giám sát cách ly 18 người đến từ Trung Quốc

Đêm 20/7, một lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc để giám sát việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

"Chúng tôi tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc từ Công an thành phố. Hiện những người này đang được theo dõi cách ly dịch Covid-19 tại một khách sạn ở đường Loseby. Đây là một trong ba điểm cách ly của quận Sơn Trà. Tuy nhiên, việc những người Trung Quốc này vào Đà Nẵng bằng cách nào, nhập cảnh trái phép hay không chúng tôi không nắm thông tin. Việc của công an quận Sơn Trà là giám sát theo dõi chặt những người này tránh để họ rời khỏi nơi cách ly", đại diện lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nói.

Để tìm hiểu thêm thông tin về sức khỏe của 18 trường hợp nêu trên, PV Dân Việt đã liên lạc với bà Ngô Thị Kim Yến-Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, bà Yến cho biết, bà không thể cung cấp thông tin về những trường hợp này.

"Việc cung cấp thông tin tôi không được phép. Việc này thuộc lĩnh vực của cơ quan công an", bà Yến nói.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 của Đà Nẵng được thực hiện rất tốt. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó, ở Quảng Nam, cơ quan Công an Quảng Nam đã phát hiện 21 người Trung Quốc lưu trú không phép ở thị xã Điện Bàn.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, sau khi phát hiện 21 người Trung Quốc đang lẩn trốn trái phép ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), đơn vị này đã phối hợp với lực lượng Công an thị xã Điện Bàn khẩn trương vào cuộc xác minh và tìm kiếm đưa tất cả 21 người này vào khu cách ly tập trung. Bên cạnh đó, phòng tổ chức làm việc lấy lời khai ban đầu của tất cả 21 người Trung Quốc này.

"Qua xác minh ban đầu, tất cả 21 người này đều không có hộ chiếu, họ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến khu vực thị xã Điện Bàn. Còn họ đi bằng đường nào, cách nào và ai đưa họ vào thì việc này lực lượng chức năng đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin được...", nguồn tin từ Phòng QLXNC Công an tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại phải tập trung đưa những người này vào khu cách ly để quản lý chặt chẽ. Còn việc họ vào Việt Nam như thế nào thì đang điều tra, khi nào có thông tin chính thức sẽ công bố.



Liên quan đến 18 trường hợp người Trung Quốc đang được cách ly theo dõi tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng), PV Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin chi tiết tới bạn đọc.