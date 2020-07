Công an Đà Nẵng truy ra đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Chiều 21/7, nguồn tin của Dân Việt cho hay, cơ quan Công an TP.Đà Nẵng đã điều tra ra đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Để làm rõ hơn thông tin nêu trên, PV Dân Việt đã liên hệ với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết: "Liên quan đến thông tin này, hiện đã giao cho bộ phận văn phòng của Công an thành phố chuẩn bị nội dung cung cấp cho báo chí".

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chánh Văn phòng Công an TP.Đà Nẵng cho hay, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

"Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang điều tra vụ việc. Khi có kết quả cuối cùng, Công an thành phố sẽ chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí", đại tá Dũng nói.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên-Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng phát biểu về truy quét tội phạm. Ảnh: Đình Thiên

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay (21/7) bác sĩ Trương Xuân Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công An (đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang giám sát theo dõi cách ly 5 người Trung Quốc.

Theo bác sĩ Hùng, Bệnh viện 199 tiếp nhận 5 người Trung Quốc cách đây hơn 7 ngày.

"Chúng tôi tiếp nhận 5 người Trung Quốc từ Công an TP.Đà Nẵng cách đây 1 tuần. Qua kiểm tra, xét nghiệm thì 5 người này có sức khỏe bình thường, âm tính với virus SARS-CoV-2. Chúng tôi tiếp nhận theo dõi, giám sát cách ly họ trong vòng 14 ngày theo quy định. Sau đó, chúng tôi sẽ bàn giao lại cho Công an TP.Đà Nẵng", bác sĩ Hùng thông tin.

Ngoài 5 người Trung Quốc nêu trên, như Dân Việt đã thông tin vào đêm qua (20/7), Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đã tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc để giám sát việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Về 18 trường hợp nêu trên, đại diện lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết đơn vị này cũng tiếp nhận từ Công an TP.Đà Nẵng.

"Chúng tôi tiếp nhận 18 người có quốc tịch Trung Quốc từ Công an thành phố. Hiện những người này đang được theo dõi cách ly dịch Covid-19 tại một khách sạn ở đường Loseby. Đây là một trong ba điểm cách ly của quận Sơn Trà. Tuy nhiên, việc những người Trung Quốc này vào Đà Nẵng bằng cách nào, nhập cảnh trái phép hay không chúng tôi không nắm thông tin. Việc của công an quận Sơn Trà là giám sát theo dõi chặt những người này tránh để họ rời khỏi nơi cách ly", đại diện lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nói.

Liên quan đến thông tin Công an TP.Đà Nẵng truy ra đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ được PV Dân Việt tiếp tục cập nhật.