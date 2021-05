Công an đang điều tra vụ nữ diễn viên "Về nhà đi con" bị lộ clip nhạy cảm

Chiều 28/5, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang điều tra, xác minh vụ clip nóng của một phụ nữ được phát tán trước đó một ngày.

Theo vị lãnh đạo, phía công an đã nắm được thông tin về vụ việc. "Hiện nay công an đang sử dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng đã chỉ đạo làm rõ vụ việc", vị này nói

Trước câu hỏi liên quan tới nghi vấn của A. T. về việc đoạn clip riêng tư của cô bị phát tán ngay sau khi làm việc với công an phường, trong quá trình làm việc A.T. được yêu cầu giao điện thoại và mật khẩu, vị này cho biết đang mời cô gái lên làm việc. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại, A. T. chưa phối hợp.



Diễn viên A.T bị lộ clip nóng.

Trước đó, trên mạng lan truyền một đoạn clip dài khoảng 8 phút, ghi lại cảnh ân ái giữa một cặp đôi và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận.

Một trong hai người trong đoạn video được xác định tên V.T.A.T (23 tuổi), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Ngày 28/5, chia sẻ với báo chí, A.T xác nhận người trong đoạn clip bị phát tán chính là cô.

Theo lời kể của A.T., vào tối 26/5, cô cùng nhóm bạn có tập trung ăn uống tại nhà riêng. Trong quá trình ăn uống, cô cùng bạn bè có bật nhạc lớn và bị hàng xóm phản ánh, sau đó công an phường sở tại có mặt.

A.T. cùng nhóm bạn được yêu cầu về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, cô và nhóm bạn của mình được yêu cầu giao nộp điện thoại di động, mật khẩu nhằm phục vụ điều tra xác minh.

Sau khi làm việc xong, cô và nhóm bạn được trả lại điện thoại và được cho về. Cô vẫn không biết gì cho đến khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của bạn bè vào sáng hôm sau, khi clip bị phát tán.

A.T. cho biết, cô đã gọi điện cho cán bộ công an đã làm việc trực tiếp với mình trao đổi về vụ việc bị lộ đoạn clip thì nhận được trả lời rằng sẽ tiến hành xác minh nguyên nhân.

A.T cho biết, hiện tại do quá suy sụp khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, A.T đang cùng người thân ở bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Mong muốn lớn nhất của cô bây giờ là tìm ra danh tính người đã phát tán clip của cô và động cơ của họ để bản thân có thể yên tâm sống tiếp.

Được biết, hiện Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết "nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm".