Công an đang khẩn trương điều tra vụ cháy 20ha rừng tràm ở Long An

Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng người dân trồng rừng ở xã vùng sâu của huyện Đức Huệ bị thiệt hại gần 20ha tràm độ 3-5 tuổi.