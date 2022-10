Công an Đồng Nai tung "quả đấm thép" truy quét tội phạm

Tối 17/10, Công an tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức ra mắt các Tổ tuần tra nghiệp vụ các lượng hỗn hợp, gọi tắt là Tổ công tác 161, để phòng chống tội phạm, xử lý vi phạm giao thông... nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các nhóm tội phạm được nhắm đến gồm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, nhất là trên đường phố và nơi công cộng gồm cướp, cướp giật, trộm...

Tổ công tác 161 gồm 6 lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh do một cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng. Tổ công tác 161 cũng sẽ được tổ chức theo 2 cấp.

Trong đó cấp tỉnh gồm các các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Biên Hòa. Lực lượng này sẽ tuần tra công khai, hóa trang mật phục các tuyến đường, khu vực phức tạp về ANTT.

Giám đốc Công an Đồng Nai Nguyễn Sỹ Quang chỉ đạo lực lượng 161 sớm ra quân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cấp huyện gồm công an các huyện, thành phố tuần tra hỗn hợp theo mô hình cấp tỉnh, đồng thời huy động thêm các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng cùng tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Tổ công tác 161 sẽ là "quả đấm thép" xử lý các loại tội phạm. Lực lượng phải sớm triển khai ngay hoạt động tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo các kế hoạch, phương án đã đề ra; tập trung phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm đường phố, các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...

Lực lượng 161 là quả đấm thép trấn áp tội phạm. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Quá trình tổ chức thực hiện phải chú ý đúc rút kinh nghiệm nhằm bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước xây dựng thương hiệu "lực lượng 161" thực sự là "quả đấm thép" của Công an Đồng Nai, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố", ông Quang nói.

Kế đến, trên cơ sở mô hình Tổ công tác 161 cấp tỉnh, công an các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, huy động sức mạnh của các lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước việc thành lập một đơn vị mới để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của nhân dân, ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai cần triển khai ngay hoạt động của các Tổ công tác 161, tổ chức, phân công lực lượng hợp lý, đảm bảo hiệu lực, có hiệu quả. Nhằm chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường phố, nơi công cộng và những khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.