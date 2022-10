Công an tỉnh Bình Dương điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng

Ngày 17/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định điều động Thượng tá Hà Minh Thắng trưởng phòng An ninh đối nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một.



Điều động Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thành Đồng, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giữ chức Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương.

Tại buổi lễ, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng được bổ nhiệm, điều động, ở cương vị công tác mới phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.