Công an Đồng Nai xác minh vụ biển số đẹp 60B6-888.88 của xe Yaz nhưng được gắn trên xe Exciter

Công an Đồng Nai xác minh vụ biển số đẹp

Đêm 30/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an huyện Cẩm Mỹ xác minh vụ xe máy Exciter gắn biển 60B6-888.88 tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Biển ngũ quý 8. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo tìm hiểu của phóng viên, biển số 60B6-888.88 nêu trên chính là biển số mà chị N.T.T.T. vừa bấm được cho chiếc xe nhãn hiệu Yaz 125. Đây là biển số đang gây xôn xao dư luận từ ngày 29/3 đến nay.

Trong khi đó, chiều nay (30/3), một số người khi đến trụ sở Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ đã bất ngờ phát hiện xe máy hiệu Exciter màu xanh đỗ ở sân trụ sở Công an xã Sông Nhạn gắn biển số 60B6-888.88.

Biển số này lại trùng với biển số đẹp mà chị T. đã bấm được cho xe Yaz 125 trước đó.

Điều này đã khiến cho những người chứng kiến tỏ ra khá bất ngờ. Tuy nhiên khi hỏi về chiếc xe gắn biển đẹp thì không ai biết và sau đó chiếc biển đẹp cũng được tháo khỏi chiếc xe Exciter.

Được biết, trước đó vào ngày 29/3, vợ chồng chị T. mang 4 chiếc xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số.

Trong đó, anh P. (chồng chị T.) bấm biển chiếc xe nhãn hiệu Suzuki được biển số 60B6-88.889 và một chiếc xe hiệu Honda SH được biển số 60B6-88.886.

Xe Exciter gắn biển số đẹp của xe Yaz. Ảnh: Nguồn Vũ Hội PLO



Còn chị T. cũng bấm biển số cho 2 chiếc xe máy được biển số đẹp là 60B6-88.888 (cho xe hiệu Yaz) và 60B6-88.868 cho một xe đắt tiền khác.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm bắt thông tin về vụ việc, đồng thời chỉ đạo cán bộ xuống Công an xã Sông Nhạn để điều tra. Bước đầu, công an đã niêm phong máy móc, thiết bị phục vụ việc bấm biển số để xác minh.

Trong lúc Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xác minh vụ vợ chồng chị T. bốc được 4 biển số đẹp thì lại ngỡ ngàng phát hiện biển đẹp chị T. bấm cho xe Yaz đã được gắn lên chiếc xe Exciter được dựng ở trụ sở Công an xã.