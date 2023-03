Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo xác minh vụ 4 biển số đẹp

Xác minh vụ bấm được biển số đẹp

Ngày 30/3, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang xác minh vụ 2 người dân cùng bấm được biển số "siêu đẹp" cho các dòng xe xịn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo công an tỉnh cũng chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cử lực lươngj xuống Công an xã Sông Nhạn để xác minh về việc này.

Bước đầu, công an xác định đôi nam nữ bấm được biển số đẹp là vợ chồng.

Biển ngũ quý 8. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó, vào ngày 29/3, mạng xã hội lan truyền thông tin vụ có hai người dân mang 4 chiếc xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số. Trong đó, một người đàn ông tên P bấm chiếc xe nhãn hiệu Suzuki được biển số 60B6-88.889 và một chiếc xe hiệu Honda SH được biển số 60B6-88.886.

Cũng ngay thời điểm này, một người phụ nữ tên T bấm biển số cho 2 chiếc xe máy và cũng được biển số đẹp: 60B6-88.888 và 60B6-88.868. Những chiếc xe máy được bấm biển trong buổi sáng đều là xe máy đắt tiền.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm bắt thông tin về vụ việc. Sau khi tiếp nhận, ông Quang đã chỉ đạo cán bộ xuống Công an xã Sông Nhạn để điều tra. Bước đầu đã cho niêm phong máy móc, thiết bị phục vụ việc bấm biển số để xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm.