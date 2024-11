Công an đột kích sới bạc giữa cánh đồng, các đối tượng chạy tán loạn, 22 người bị tạm giữ Công an đột kích sới bạc giữa cánh đồng, các đối tượng chạy tán loạn, 22 người bị tạm giữ

Chiều 2/11, tin từ Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an thành phố đã triệt phá thành công sới bạc, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Theo thông tin từ Công an TP. Long Xuyên, sới bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong Nhân dân. Các đối tượng liên quan cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm Vào thời gian trên, khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, tại một bãi đất trống cặp bờ kênh Mương Hội, (thuộc tổ 4, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên phốp hợp cùng các Đội nghiệp vụ và Công an phường Mỹ Hoà, bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn ra nhiều hướng nhằm thoát thân. Tuy nhiên, Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 22 đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm: 6 con gà trống, 10 bộ cựa sắt, 15 điện thoại di động, 30 xe mô tô và trên 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Ảnh: Tiến Tầm Được biết, để tránh sự phát hiện, triệt phá của lực lượng Công an, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sới bạc nằm sâu trong cánh đồng, cách xa khu dân cư và sử dụng nhiều đối tượng canh đường. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Tham khảo thêm Triệt phá ổ đánh bạc lưu động sau nhiều năm theo dõi

