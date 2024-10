An Giang: Khởi tố 30 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở huyện Chợ Mới

Theo đó, liên quan đến vụ triệt phá sới bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ngày 13/10, được xác định do cha con Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, trú tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), Nguyễn Đức Em (SN 1990, con của Hùng) cầm đầu, tổ chức.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng. Ảnh: Tiến Tầm

Trong số 30 đối tượng có 9 đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Đức Em (SN 1990), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, tên gọi khác: Cu Lì), Nguyễn Gia Khang (SN 2006), Lê Hồng Rớt (SN 1979), Võ Tấn Minh (SN 1998), Lê Ngọc Triết (SN 1992, tên gọi khác: Quạ Đen), Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, tên gọi khác: Gà Mái), Nguyễn Văn Tứ (SN 1964), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2006, các đối tượng thường trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Em. Ảnh: Tiến Tầm

Và 17 đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Đánh bạc”, gồm: Nguyễn Minh Hùng (SN 1966), Diệp Đăng Nguyên (SN 1986), Hồ Thị Bích Phượng (SN 1979), Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1988), Nguyễn Thành Đê (SN 1987), Nguyễn Thanh Điền (SN 1989), Phạm Thành Niên (SN 1979), Phạm Văn Nông (SN 1975), Phan Ngọc Tuyền (SN 1981), Phan Văn Bình (SN 1986), Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1992), Tạ Tấn Mẫu ( SN 1975), Hà Văn Hữu Lợi (SN 1978), Nguyễn Hữu Trọng (SN 1983), Phan Văn Ny (SN 1972), Ngô Thị Cúc Em (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1978).

4 đối tượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Kim Nương (1987), Nguyễn Văn Thấy (SN 1952), Nguyễn Thị Diễm (SN 1970) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1965).

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang phát hiện trên địa bàn xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới) tồn tại một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây bức xúc trong dư luận.

Các đối tượng bị bắt ngày 13/10. Ảnh: Tiến Tầm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt xoá.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, khoảng 11h45, ngày 13/10, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, thuộc tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới), cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị chức năng bất ngờ vây ráp bắt quả tang, thấy vậy các đối tượng vùng dậy, bỏ chạy thoát thân.

Tuy nhiên, các mũi công tác đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm: hơn 118 triệu đồng cùng nhiều ĐTDĐ, xe mô tô và tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, xác định, sòng bạc trên tồn tại trong một thời gian dài, được tổ chức với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, địa điểm các đối tượng tổ chức đánh bạc được tre chắn bởi nhiều lớp tường, vách tole cao, với nhiều lớp cửa. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng nhiều đối tượng canh đường với nhiều lớp, khi các con bạc vào đánh bạc phải qua nhiều chốt kiểm tra, gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, triệt phá.