Cháy 2 căn nhà phía sau miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang, 1 người đàn ông tử vong

Hai căn nhà nằm phía sau khu vực miếu Bà Chúa Xứ (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) bốc cháy trong đêm, khiến 1 người đàn ông tử vong, nghi vấn do say rượu, ngủ quên.