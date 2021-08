Công an giải cứu thành công một đối tượng nghi “ngáo đá”, ngồi trên lan can cầu

Tối 13/8, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 1 đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu thành công một đối tượng nghi “ngáo đá” đang ngồi vắt vẻo ở lan can cầu Ông Lãnh (quận 1).

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 11/8, trong quá trình đi tuần tra kiểm soát việc thực hiện Chỉ thị 16, đến cầu Ông Lãnh, tổ công tác Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn "ngáo đá" ngồi dưới lan can cầu.

Đối tượng "ngáo đá" ngồi dưới lan can cầu Ông Lãnh. (Ảnh: CATP)

Tổ công tác ngay lập tức thông báo cho Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận 1 để phối hợp xử lý.

Lúc này, dù được những chiến sĩ công an thuyết phục, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, tỏ ra lầm lì, không chịu hợp tác. Trong khi đó, vị trí ngồi của đối tượng rất nguy hiểm, có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào.

Tổ công tác đưa đối tượng nghi "ngáo đá" về trụ sở công an. (Ảnh: CATP)

Nhìn nhận tình hình khá nghiêm trọng, Công an quận 1 đã huy động nệm hơi cứu hộ để triển khai phía bên dưới, tránh trường hợp đối tượng không làm chủ được hành vi, có thể nhảy xuống đất gây thương vong.

Đồng thời, cán bộ công an tiếp tục tiếp cận thuyết phục, nhưng đối tượng không những không hợp tác mà còn bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế, giữ được đối tượng.

Qua test nhanh, đối tượng âm tính với Covid-19 nhưng vẫn còn dấu hiệu phê ma tuý, chưa tỉnh.

Hiện Công an phường Cầu Ông lãnh, quận 1 đã lập hồ sơ xử lý đối tượng nghi "ngáo đá" theo quy định của pháp luật.