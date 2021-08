Công an phường kịp thời đưa người dân bị hôn mê đi cấp cứu giữa giãn cách xã hội

Theo thông tin từ Công an TP.Long Xuyên, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 13/8, anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1979, trú tại tổ 22, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên) điều khiển xe mô tô đến Công an phường nhờ đưa vợ anh là chị Lê Thị Tuyết Trinh (SN 1984, hôn mê từ tối hôm qua đến sáng nay gia đình mới phát hiện) đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin có người dân bị hôn mê lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Công an phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên đã cử cảnh sát khu vực đến nhà đưa dân đi cấp cứu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thấy sự việc không thể chậm trễ, Trưởng Công an phường phân công 2 cảnh sát khu vực lái xe ô tô chuyên dụng của phường đến phối hợp cùng gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời.

Anh Hậu, chồng chị Trinh chia sẻ, chị Trinh bị bệnh phù não hơn 1 năm nay, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đi bệnh viện điều trị, chỉ ở nhà mua thuốc uống. Tối qua bệnh phát nặng, chị Trinh bị hôn mê.

Hay tin hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hậu, trưa cùng ngày, trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP.Long Xuyên hỗ trợ 2 triệu đồng, Trưởng Công an phường hỗ trợ 1 triệu đồng và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Thạnh hỗ trợ 500 nghìn đồng cho gia đình chị Trinh.

Được biết, trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ lần này, đây là lần thứ 3 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Thạnh hỗ trợ đưa người bị bệnh và mang thai đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.