Công an Hà Nội: Đảm bảo không có kết nối, thu phát tín hiệu tại khu vực in, sao đề thi

Chiều 26/6, trả lời câu hỏi của báo chí về việc đảm bảo an ninh cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27, 28/6/2024, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trên địa bàn của TP.Hà Nội có hơn 108 nghìn thí sinh đăng ký tuyển sinh, được tổ chức bố trí thi tại hơn 4,5 nghìn phòng thi; có 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Hơn 1000 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an TP.Hà Nội được huy động để bảo vệ an toàn cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Dân Việt

Thực hiện ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP.Hà Nội và kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã giao cho các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch để bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn TP.Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội đã huy động 1000 cán bộ, chiến sỹ của các phòng nghiệp vụ và công an 30 quận, huyện, thị xã tham gia phối hợp với ngành giáo dục để bảo vệ an ninh, an toàn các khâu của kỳ thi.

Cụ thể, trước kỳ thi các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất, khu vực địa điểm in sao đề thi, kiểm tra rà soát phòng làm việc, máy móc, thiết bị được đưa vào sử dụng trong khu vực in sao đề thi, đảm bảo không có kết nối, thu phát tín hiệu, phân công lực lượng an ninh, an toàn vòng 2, vòng 3.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, trước kỳ thi các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở vật chất, khu vực địa điểm in sao đề thi.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, tăng cường phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi sử dụng công nghệ cao để tấn công, phá hoại kỳ thi, gian lận, tiêu cực trong thi cử, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến kỳ thi.

Với lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng này tăng cường nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn về tệ nạn xã hội trên địa bàn công cộng; bố trí các điểm thi, các địa bàn phức tạp về hình sự, tập trung lưu lượng thí sinh ở các khu vực nhà khách, nhà trọ để ngăn chặn các hành vi trộm cắp, cướp giật.

Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra, xử lý các cơ sở vật chất an toàn phòng cháy, chữa cháy ở khu vực in, sao đề thi, ban phách, ban chấm thi, 196 điểm thi trên địa bàn thành phố.

Công an TP.Hà Nội cử báo cáo viên tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra đề thi việc nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng trong việc gian lận kỳ thi; quán triệt công tác bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi.

Công an cũng phối hợp xác minh, ngăn chặn các hành vi có thể gây lộ lọt đề thi.