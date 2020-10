Công an Hà Nội nói về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại

Tham gia buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công An; Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng.

Bộ Công an và UBND TP.Hà Nội đã có thư khen tặng Công an TP. Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì và đội Cảnh sát PCCC-CHCN vì đã phối hợp điều tra, khẩn trương phá án.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng thành tích của tập thể cá nhân, tổ chức đã tham gia phát hiện, điều tra nhanh chóng và kịp thời bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ vật chứng phục vụ công tác sau này.

Đại diện Bộ Công an và UBND TP. Hà Nội đã có thư khen tặng các đơn vị tham gia phá án.

Thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ án, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng PC02 Hà Nội cho biết, lực lượng nhận định việc mất tích của em Hiền có nhiều dấu hiệu bất thường, khả năng nạn nhân bị xâm hại tới tính mạng, sức khoẻ và tài sản.

Các lực lượng tập trung cao độ, tối đa lực lượng, khẩn trương rà soát. Nhận được nhiều thông tin quần chúng, mở rộng rà soát qua các địa bàn có nhận được thông tin về nạn nhân Hiền và 1 số đối tượng nghiện trên địa bàn.

Trung là đối tượng nghiện lâu năm, đã đi cai nghiện về.Khi bị triệu tập, Trung gian dối khi khai chỉ nhặt được điện thoại và trộm xe đạp điện trên đường đê ven sông.



"Trung khai đi qua đê không có ai trông xe đạp điện nên trộm. Nhưng bằng các tài liệu, nghiệp vụ chúng tôi đã buộc đối tượng phải khai nhận hành vi sát hại nữ sinh", ông Bình nói.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an

Theo lời khai ban đầu, khi đi qua khu vực đường đê, Trung thấy nữ sinh Hiền dừng xe, dùng điện thoại. Lúc này, hắn chưa có ý định gây án. Tuy nhiên, sau khi tiêu thụ 2 bộ cốp pha đã bán trước đó, quay lại đường đê thấy Hiền vẫn đang đứng ở khu vực đường đê, Trung bàn với Quân cướp tài sản.

Ở hiện trường gây án, Trung đã dùng 2 tay đẩy vào lưng khiến nữ sinh Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy Hiền kêu cứu, Trung nhảy xuống dùng 2 tay dìm phần đầu nạn nhân xuống nước, chân dìm phần lưng nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, khi thấy Hiền không cử động, Trung tiếp tục dùng 2 tay đẩy nạn nhân ra phía lòng sông Nhuệ. Sau đó, lên bờ nhặt điện thoại và điều khiển xe của Hiền đến chỗ Quân đứng đợi.

Đại tá Bình nhận định, đây là vụ án Giết người, cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của đối tượng thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ở địa bàn ít người qua lại, không có nhân chứng hiện trường, không có hệ thống camera giám sát, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh.

Khu vực các đối tượng gây án không có camera giám sát, ít người đi lại nên gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, 2 đối tượng đã từng gây nhiều vụ án trộm cắp trên địa bàn, bởi vậy, cần mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, Trung và Quân là 2 đối tượng nghiện trên địa bàn, lao động tự do. Mỗi khi lao động nặng lại nhớ đến ma tuý. Hành động của Trung nhằm tước đoạt đến cùng sinh mạng của nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường trong sáng 27/10, dòng sông Nhuệ rất bẩn, ở đầu sông nước dâng sau những trận mưa, những bao tải rác theo đó trôi về. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, các lực lượng đã rà soát khoảng 6km đường sông.

"Chúng tôi phải trực tiếp gỡ từng bao tải, trong đó có xác nhiều vật nuôi, rồi huy động gần 400 công an viên, nhân dân, lực lượng cứu hộ, sau gần 10 tiếng đồng hồ mới tìm thấy thi thể nạn nhân", vị này nói.