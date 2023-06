Công an Hà Nội sẽ kiểm tra nhận thức và kết quả công tác của Cảnh sát khu vực

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, thực hiện các quy định của Bộ Công an về Cảnh sát khu vực, sau nhiều năm gián đoạn bởi dịch bệnh, tháng 3/2023, Công an TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 89 về kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực năm 2023.

Thông tin từ trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, thời gian dự kiến kiểm tra từ ngày 15/6/2023, kết thúc trước ngày 15/8/2023.

Tuy nhiên do các đơn vị đang thực hiện Mệnh lệnh 01 nên kế hoạch này lùi lại đến ngày 30/6/2023 mới bắt đầu triển khai.

Theo Công an TP.Hà Nội, mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực; chất lượng, hiệu quả, thuận lợi, ưu điểm, tồn tại khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Cảnh sát khu vực.

Qua đó, kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp, đào tạo tập huấn bồi dưỡng, hướng dẫn Cảnh sát khu vực nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức pháp luật, văn hóa, giao tiếp ứng xử, công nghệ thông tin của Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố là Trưởng ban tổ chức kiểm tra. Ảnh: CAHN

Đối tượng kiểm tra là toàn bộ lực lượng Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực hiện đang công tác tại Công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an TP.à Nội.

Về nội dung, hình thức kiểm tra, sẽ có kiểm tra nhận thức. Theo đó, Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác Cảnh sát khu vực sẽ được kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát khu vực theo bộ câu hỏi lý thuyết của Công an TP.Hà Nội.

Nội dung thứ hai là kiểm tra thực tế kết quả công tác, như kết quả triển khai thực hiện Đề án 06; kỹ năng sử dụng các phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết quả thực hiện công tác hồ sơ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài ra, trong nội dung, hình thức kiểm tra sẽ có đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm…

Theo quyết định của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Ban tổ chức kiểm tra gồm 13 người do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố, làm Trưởng ban; trung tá Nguyễn Thành Lâm làm Phó trưởng ban Thường trực; thượng tá Vũ Trường Giang - Phó trưởng Phòng Tham mưu, làm Phó trưởng ban.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, các đơn vị cần nhận thức đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là dịp để các đơn vị đánh giá một cách khách quan, trung thực về chất lượng đội ngũ chiến sĩ của đơn vị. Qua đó, bộc lộ khả năng sở trường, sáng tạo của Cảnh sát khu vực trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ, Phòng này cần sớm có kế hoạch tổng thể, bài bản để phối hợp các đơn vị triển khai.

Phân công chỉ huy, cán bộ chuyên đề bám sát, hướng dẫn Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đúng quy định. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình kiểm tra để có biện pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu thành viên Ban Tổ chức kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực của Công an TP.Hà Nội, căn cứ vào phân công nhiệm vụ, để phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan, đơn vị được phân công theo dõi để chủ động thực hiện các nội dung.