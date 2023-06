Công an Hà Nội đề nghị thông tin trước các thí sinh có vấn đề sức khỏe để hạn chế gian lận

Ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2023 TP.Hà Nội vừa chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các Sở, ngành và địa phương nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi trên địa bàn Hà Nội.

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn TP.Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó, có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT; 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Hà Nội dự kiến bố trí 4.263 phòng thi (trong đó có 176 phòng thi ghép, số phòng chờ là 170 phòng, số phòng thi dự phòng là 378 phòng) và bố trí 189 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra với tinh thần thận trọng, không chủ quan, bảo đảm 100% điểm thi đều được kiểm tra. Ảnh: TP.HN

Gần 15 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên dự kiến sẽ được điều động tham gia công tác coi thi tại các điểm thi. Công tác chấm thi cũng sẽ dự kiến có gần 600 cán bộ, giáo viên tham gia.

Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin, sẽ có khoảng 537 thanh tra cắm chốt tại các điểm thi. Điểm thi dưới 20 phòng thi là 2 thanh tra; từ 20 đến 30 phòng thi là 3 thanh tra, từ 31 đến 40 phòng thi là 4 thanh tra, từ 41 phòng thi trở lên là 5 thanh tra.

Đơn vị này cũng tăng cường thêm thanh tra ở những điểm thi có phòng thi phân tán; thành lập Tổ giám sát gồm 16 nhóm, mỗi nhóm 3 thành viên là Lãnh đạo, chuyên viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – cơ quan thường trực giúp việc thành lập bộ phận thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo Thành phố; thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (Ban in sao đề thi, Ban thư ký, Ban Coi thi); thành lập các điểm thi; thành lập các đoàn/tổ thanh tra, giám sát Kỳ thi.

Phía Công an TP.Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm cung cấp thông tin thí sinh có vấn đề về sức khỏe, cần mang theo thiết bị hỗ trợ vào phòng thi để xác định sự an toàn của thiết bị. Ảnh: TP.HN

Các sở, ngành có liên quan bố trí nhân sự, xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm thi.

Công an TP.Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã rà soát kế hoạch, bổ sung lực lượng để bảo đảm tổ chức tốt kỳ thi.

Phía Công an Thành phố cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sớm thông tin về các thí sinh có vấn đề về sức khoẻ, cần đem theo thiết bị hỗ trợ sức khỏe vào phòng thi để lực lượng chức năng kịp thời bố trí bộ phận nghiệp vụ, nhằm xác định thiết bị có bảo đảm an toàn và đáp ứng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay không.

Trường hợp bảo đảm an toàn, thiết bị sẽ được dán tem để thí sinh mang vào phòng thi, hạn chế tối đa nguy cơ có thể xảy ra gian lận.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà nhắc lại một số vấn đề cần rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, năm 2023-2024.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra với tinh thần thận trọng, không chủ quan, bảo đảm 100% điểm thi đều được kiểm tra ở tất cả các khâu.

Ban Chỉ đạo thi Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật đề thi, bảo đảm không để lộ, lọt đề thi; các đơn vị cần rà soát thật kỹ với tinh thần thận trọng nhất để loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, dự báo các tình huống để chủ động ứng phó; đồng thời bảo đảm duy trì tốt các điều kiện phục vụ thí sinh tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.