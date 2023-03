Công an Hà Nội thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự ở Công ty CP Coma 18

Ngày 22/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa qua đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự từ tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty CP Coma 18.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố, bắt giam nguyên là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Coma 18 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí". Ảnh minh họa/ITN

Đồng thời Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Huy Lân (SN 1962, trú tại 20 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí", quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Lê Huy Lân nguyên là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Coma 18. Vụ án ông này bị khởi tố liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.