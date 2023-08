Công an Hà Tĩnh kêu gọi Lê Đình Thức ra đầu thú

Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện đang điều tra vụ án "Giết người" xảy ra ngày 06/8/2023 tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh)

Ngày 07/08/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Lê Đình Thức (SN 15/9/1979), số CCCD: 042079015942. Tuy nhiên, đến nay bị can vẫn bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can Lê Đình Thức. Ảnh: CACC

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước quy định tại điểm d, khoản 1, điều 3; Khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi bị can Lê Đình Thức khẩn trương sớm ra trình diện, đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Gia đình bị can Lê Đình Thức hãy tích cực vận động, động viên Thức ra đầu thú và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng kêu gọi người dân trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng bắt giữ bị can Lê Đình Thức.

Công an Hà Tĩnh truy tìm Lê Đình Thức. Ảnh: CACC

Đối với tổ chức, cá nhân bao che, giúp đỡ Lê Đình Thức bỏ trốn sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ đầu thú: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Số điện thoại ĐTV: Nguyễn Quốc Khánh, SĐT 0978.689.966) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.