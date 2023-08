Cầm dao đâm thanh niên tại sân bóng đá mini, 4 đối tượng đã ra công an đầu thú ở Long An 4 đối tượng cầm dao đâm thanh niên tại sân bóng đá mini đã ra công an đầu thú ở Long An

Hơn 2 tuần tổ chức truy bắt và vận động gia đình kêu gọi nhóm đối tượng gây án ra đầu thú trong vụ dùng dao đâm gây thương tích cho thanh niên tại sân bóng đá mini, đến nay, 4 nghi phạm đã đến công an thú tội.