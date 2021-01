Công an hỏa tốc "gõ từng nhà” truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 6/1, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc gửi trưởng công an các xã, thị trấn đề nghị khẩn trương rà soát, xác minh đến từng ngõ, nhà để tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Theo công văn của Công an huyện Nghi Lộc, ngày 4/1, có 4 người Trung Quốc (chưa rõ danh tính), nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc - Lạng Sơn, sau đó bắt taxi Hoa Phượng đi về TP.Hải Phòng rồi bắt xe khách từ TP Hải Phòng đi tỉnh Quảng Bình. Khi đến khu vực Nam Cấm thì 4 người này xuống xe và đi về hướng Cửa Lò (chưa xác định đi bằng phương tiện gì).

Cơ quan công an ra công văn hỏa tốc tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh, cư trú trái phép của số người nước ngoài trên và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu Công an các xã, thị trấn (nhất là Công an xã Nghi Xá) khẩn trương triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp truy tìm… Đồng thời, rà soát các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hàng, quán ăn bình dân, các doanh nghiệp có thể có người Trung Quốc làm việc… với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để khẩn trương phát hiện, tạm giữ số người trên. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xóm, liên xã để phát hiện các đối tượng, chủ động liên hệ các hãng taxi, xe ôm trên địa bàn nhất là khu vực Nam Cấm (Công an các xã Nghi Long, Nghi Thuận, Nghi Xá, Nghi Yên) để phát hiện đối tượng đi bằng phương tiện gì, đến điểm nào… phục vụ công tác truy tìm Tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan phối hợp công tác truy tìm. Thông báo rộng rãi trên loa phát thanh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh ở các khu dân cư để phát hiện, tố giác các đối tượng. Quá trình thực hiện nếu phát hiện và tạm giữ những người trên phải đảm bảo công tác phòng tránh dịch bệnh, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhập cảnh, đưa ngay về trạm y tế xã để cách ly và kiểm tra sức khỏe ban đầu đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện để chỉ đạo. Đức Ngọc (nld.com.vn)