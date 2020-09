Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương: Khắc tinh của tội phạm ma túy

Chiến công đầu tiên phải kể đến vụ Công an huyện triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp do Đoàn Văn Linh (SN 1989, trú tại khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt giữ Đoàn Văn Linh cùng chị gái là Đoàn Thị Cúc (sinh năm 1983), đồng thời thu giữ nhiều súng, vũ khí nóng trong quá trình khám xét.

Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lộc xác định gia đình Cúc, Linh vốn có "truyền thống" về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Bố của Linh là Đoàn Văn Minh (SN 1960) là đối tượng "cộm cán" tại địa phương liên quan đến việc mua bán, tàng trữ ma túy và cũng là kẻ nghiện ma túy, đã nhiều lần vào tù, ra tội.

Năm 2018, đối tượng Minh đã mất sau một thời gian ra tù. Cùng thời điểm trên, Linh cũng vừa mới trở về địa phương sau khi mãn hạn tù về tội mua bán ma túy. Tuy nhiên không chịu tu trí, với toàn bộ "gia sản" là những mánh khóe, thủ đoạn, đầu mối cung cấp ma túy mà cha mình để lại, Linh lại "ngựa quen đường cũ".

Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán ma túy và gây khó khăn cho lực lượng chức năng, Linh đã tu sửa, nâng cấp ngôi nhà của mình giống như một "lô cốt" kiên cố. Ngoài việc gia cố hệ thống khung sắt vững chắc, Linh cho lắp hệ thống camera giám sát xung quanh, báo động từ xa.

Ngoài 2 chị em Linh, trong nhà hắn còn tang trữ rất nhiều vũ khí nóng và một đám tay chân rất liều lĩnh, có tiền án, tiền sự sẵn sàng xả thân khi cần.

Tụ điểm mua bán, tàng trữ trái phép ma túy tại gia đình chị em Linh, Cúc đã tồn tại trong một thời gian dài gây mất an ninh trật tự và khiến người dân vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, việc bắt quả tang hoạt động phạm pháp tại tụ điểm này không hề đơn giản. Các đối tượng thường giao dịch qua một lỗ nhỏ ở cửa chính tầng 1. Sau khi đưa tiền, ma túy được ném ra ngoài.

Đại úy Nguyễn Xuân Trọng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Gia Lộc chia sẻ, sau khi khảo sát, nắm bắt kỹ địa hình, thiết kế ngôi nhà, cách bố trí lực lượng, thiết bị canh phòng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của chị em Linh, cán bộ, chiến sĩ lên phương án tác chiến một cách cẩn trọng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy được giao nhiệm vụ là nòng cốt trong triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp này.

Từ thông tin của trinh sát báo về, Công an huyện Gia Lộc nhanh chóng xác định chị em Linh vừa nhận số lượng ma túy lớn về và đang cất giấu tại nhà. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc quyết định phá án trong ngày 28/7.

Từ 3 giờ sáng hôm đó, toàn bộ lực lượng đã được bố trí mai phục quanh nơi ở chị em nhà Linh. Đến sát trưa, lực lượng công an thấy Linh và Tiến (ở xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự rời khỏi nhà. Nhận thấy thời cơ đã đến, đúng 11h50 cùng ngày, toàn bộ 3 mũi trinh sát đồng loạt xuất kích. Mũi thứ nhất phá mái ngói của khu bếp ăn từ tầng 2 xuống, mũi thứ hai phá cửa ngách dưới tầng 1 đột nhập vào nhà Linh. Khi lực lượng công an xuất hiện, Cúc bàng hoàng, không kịp phản ứng gì. Mũi thứ ba bám theo Linh và bắt giữ khẩn cấp khi hắn đang ở một nhà người quen tại đường Nguyễn Chế Nghĩa cách chỗ ở khoảng 500 m.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 61 gói giấy nhỏ màu trắng, 30 túi nilon nhỏ màu trắng đều có chứa chất ma túy với tổng trọng lượng 39,053g (26,209g heroin và 12,844g mathamphetamine), 1 cân điện tử và hơn 22,4 triệu đồng. Lực lượng công an cũng thu giữ được 3 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng quân dụng, 2 kiếm kim loại, 1 giáo nhọn, 5 viên đạn tự chế và 1 túi nilon chứa nhiều viên đạn bi.

Tại cơ quan điều tra, Cúc và Linh khai nhận đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng trong tỉnh và TP.Hải Phòng mua ma túy với số lượng lớn về chia nhỏ và trực tiếp bán lẻ cho các con nghiện trong, ngoài huyện. Hai đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt giam.

Trước đó, chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 6, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp cùng Công an thị trấn Gia Lộc phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại Khu 6, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) đang có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay trái 1 gói giấy nhỏ màu trắng có dòng kẻ ở tại phố Đoàn Kết, thuộc Khu 6, phố Đoàn Kết.

Cùng ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc phối hợp cùng Công an xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Phú (SN 1991, thôn Đồng Tái, xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc) đang có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay phải 1 gói giấy bạc nhỏ. Kiểm tra, công an xác định bên trong gói giấy có chứa chất bột dạng cục màu trắng, khối lượng 0,178g. Đối tượng khai nhận là heroin, cất giấu để sử dụng cho bản thân tại thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng.

Trước đó vào các ngày từ ngày 2-3/6, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lộc cũng đã phối hợp với Công an xã Đoàn Thượng và Công an thị trấn Gia Lộc phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoan (SN 1990, trú thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc) và đối tượng Tăng Văn Thành (SN 1991, trú thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, TP.Hải Dương) có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để sử dụng cho bản thân.

Gần đây nhất, vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/8, tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an huyện Gia Lộc tiến hành kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 29C-29672 do lái xe Nguyễn Tiến Dũng (SN 1992, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chở theo Trần Văn Ba (SN 1992, trú tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành) đang vận chuyển 3kg ma túy tổng hợp (dạng Methamphetamine và Ketamine).

Số ma túy này được các đối tượng cất giấu trong 3 quả bí ngô đã được làm rỗng ruột rồi gắn lại. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô mang BKS: 34C-264.96 do Nguyễn Văn Phong đang quản lý, sử dụng, cơ quan Công an phát hiện đối tượng đang tàng trữ 6 gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 100g.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận là người trực tiếp mua hàng của đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992 trú tại bản Táy Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Sau khi Phong thỏa thuận về số lượng, loại ma túy, giá cả và thanh toán tiền cho Tuấn, Trần Văn Ba sẽ đi xe từ Hải Dương đến chỗ hẹn tại Mộc Châu, Sơn La trực tiếp nhận hàng mang về.

Trung tá Mai Xuân Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Gia Lộc cho biết, với quyết tâm cao, đánh nhanh, các cán bộ, chiến sĩ công an huyện Gia Lộc đã tích cực nắm bắt địa bàn, xây dựng tốt nguồn tin từ quần chúng nhân dân về các điểm nóng về ma túy. Từ đó, lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể để nhanh chóng triệt phá các tụ điểm, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Gia Lộc đã lập nhiều chiến công góp phần đảm bảo an ninh trật tự và cuộc sống yên bình của nhân dân.