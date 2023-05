Công an Lai Châu: Giải cứu cháu gái bị lừa vào quán karaoke

Được biết, ngày 17/5, qua công tác thực hiện nhiệm vụ quản trị, kiểm tra tương tác trên hộp thư Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, Quản trị Fanpage (phòng Tham mưu Công an tỉnh) phát hiện chuỗi tin nhắn của tài khoản "Phạm Thị Thu T" với nội dung cầu cứu Cơ quan Công an giải cứu khỏi quán karaoke ở tỉnh Thái Nguyên.

Admin Fanpage đã trao đổi, thu thập thông tin có liên quan, xác định người nhắn tin cầu cứu là Phàn Thị T (SN 2007) có hộ khẩu thường trú tại bản Thèn Thầu (xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu).

Cháu Phạm Thị Thu T, ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã được Công an Lai Châu phối hợp với Công an Thái Nguyên giải cứu thành công sau khi bị lừa vào làm ở quán karaoke... Ảnh: Công an Lai Châu

Cháu T trình bày do muốn đi làm kiếm tiền giúp gia đình, nên tháng 9/2022 cháu T lên mạng xã hội Facebook tìm thấy có tài khoản của một người tên Huyền đăng bài tuyển người làm rửa bát cho quán ăn ở Hà Nội với mức lương tốt.

Qua trao đổi với người này, cháu T đã lén trốn gia đình đón xe khách đi Hà Nội nhưng khi đến Hà Nội, người này đã đưa cháu vào một quán Karaoke rồi bỏ mặc ở đó.

Do cháu T không chịu phục vụ khách hát nên ít ngày sau cháu bị đưa lên tỉnh Cao Bằng giao cho một quán Karaoke, chủ quán thấy cháu cũng không chịu tiếp khách nên tiếp tục đưa cháu đến một quán Karaoke khác tại tỉnh Bắc Kạn.

Ở Bắc Kạn ít ngày cũng vì cháu chống đối việc tiếp khách hát nên cháu bị đưa về quán karaoke L H ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Cháu Phạm Thị Thu T lợi dụng chủ quán LH sơ hở cháu T đã lén nhắn tin xin giúp đỡ từ Công an Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu



Tại đây chủ quán nói đã mua cháu với giá 13,5 triệu đồng và yêu cầu cháu phải làm việc để trả nợ. Do cháu không chịu tiếp khách hát nên chủ quán giao cháu làm công việc dọn dẹp và quản chế bằng cách không cho ra khỏi phòng khi chủ quán chưa gọi và tuyệt đối không được ra khỏi quán hát, cất điện thoại vào một chỗ, hạn chế cho gọi điện thoại, nếu gọi phải có người giám sát và không cho nạp thẻ để không gọi được điện thoại.

T rất hoảng sợ bị bán tiếp đi nơi khác nên đã tìm hiểu cách để cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ. Ngày 17/5/2023, lợi dụng chủ quán L H sơ hở cháu T đã lén lấy điện thoại, dò mật khẩu wifi để đăng nhập vào tài khoản facebook cá nhân tìm tài khoản mạng xã hội của Công an tỉnh Lai Châu để nhắn tin xin giúp đỡ.

Sau khi tiến hành xác minh, cùng với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 18/5/2023 cháu T đã được giải cứu và được hỗ trợ đưa đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu. Ngày 19/5/2023 cháu T đã được đưa về đến Lai Châu và bàn giao cho gia đình.

Ngày 18/5/2023 cháu Phạm Thị Thu T đã được giải cứu và được đưa về nhà trong sự vui mừng vô bờ của gia đình. Ảnh: Công an Lai Châu



Được đón con gái từ cơ quan Công an bàn giao, gia đình anh S, chị T rất vui mừng cảm ơn Công an tỉnh Lai Châu đã quan tâm nhiệt tình giúp đỡ để con của anh chị được trở về sau 8 tháng sống trong sợ hãi ở nơi xa nhà, khi được về đến nhà, cháu T đã viết thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, gia đình cháu T thuộc diện "hộ nghèo", bản thân cháu T thuộc diện "nhóm lao động yếu thế trong xã hội" đang được lập hồ sơ xin trợ cấp xã hội vì cháu là người khuyết tật (nói ngọng bẩm sinh).