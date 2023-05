Vì sao Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì bị khởi tố, bắt giam?

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Trì, Chánh Thanh tra tỉnh về hành vi Nhận hối lộ theo khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trì (thứ hai từ trái qua). Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Thanh Trì được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu từ ngày 1/12/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trước đó, ngày 22/10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Thanh Trì được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Trì có liên quan đến vụ án 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện của tỉnh Lai Châu bị khởi tố và tạm giam về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ khi thanh tra các dự án trồng rừng.

Cụ thể, ngày 17/1/2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã có quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021. Sau khi quyết định được ban hành, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho Đoàn Thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi vi phạm.

Ngày 20/2/2023, một số cán bộ đại diện cho các Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện chuyển cho Đỗ Lương Bằng (Thư ký Đoàn Thanh tra) hàng trăm triệu đồng. Sau đó, Bằng cùng với Ngô Thị Dung (Trưởng Đoàn Thanh tra) thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên trong Đoàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.