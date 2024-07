Ngày 11/7, Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM đã phối hợp với Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM mời làm việc nam tài xế đánh người phụ nữ đi xe máy trên đường Trường Chinh.



Người phụ nữ chở theo trẻ em bị tài xế ô tô đánh

Video ghi lại diễn biến vụ việc nam tài xế đánh ngã người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo trẻ em

Trên mạng xã hội và báo chí đã đăng tải vụ việc. Ngay sau khi nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Đội CSGT An Sương phối hợp với cơ quan chức năng quận Tân Phú làm rõ.

Qua xác minh, bà H. (SN 1964, ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe máy chở theo bé khoảng 14 tháng tuổi trên đường Trường Chinh.

Khi đến trước khu vực Đền Tưởng niệm, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, do đường đông đúc và giờ cao điểm, các phương tiện đang nối đuôi nhau đến giao lộ Trường Chinh – Cộng Hoà nên bà H. cho xe len lỏi.

Ông C. được lực lượng chức năng mời làm việc. Ảnh: A.X.

Tài xế ô tô mang biển số tỉnh Bình Dương do ông T.T.C (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Dương) và bà H. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Do bực tức, ông C. dừng ô tô và dùng tay đánh vào mặt của bà H. 2 cái làm người này cùng cháu bé ngã xuống đường.

Sau khi đánh người, ông C. lái ô tô di chuyển về tỉnh Bình Dương. Riêng bà H. sau khi bị đánh ngã đã lái xe máy về TP Thủ Đức và không trình báo cho công an.

Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh mời bà H. lên trụ sở công an làm việc.

Qua buổi làm việc, bà H. đã trình bày lại vụ việc như trên và không yêu cầu giám định thương tích và truy cứu trách nhiệm đối với nam tài xế đã tấn công mình.

Bản thân bà H. không hề quen biết và có mâu thuẫn gì với nam tài xế T.T.C. Trong ngày 10/7, lực lượng chức năng cũng đã mời ông C. lên làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, ông C. thừa nhận hành vi của mình. Qua kiểm tra, cả 2 đều có đầy đủ các loại giấy tờ phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.