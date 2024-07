Đà Nẵng đưa CSGT về phường, xã "cắm chốt" xử lý vi phạm

Ngày 11/7, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và ra mắt mô hình lực lượng CSGT phụ trách địa bàn xã phường. Theo đó, Công an TP.Đà Nẵng sẽ đưa lực lượng CSGT về các phường, xã trên địa bàn "cắm chốt" để nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan đến giao thông trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường.