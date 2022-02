Công an phát hiện đối tượng sử dụng thẻ nhà báo và biển số xe giả

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 21/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Tứ Kỳ làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ, đã phát hiện xe ô tô Huyndai Tucson biển kiểm soát 30G-569.88 có nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả nên lực lượng Công an đã yêu cầu dừng xe và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Thẻ nhà báo giả mà đối tượng Hùng sử dụng. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Quá trình kiểm tra, lái xe khai nhận họ tên là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1985, cư trú tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, TP.Hải Dương. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hùng không xuất trình được giấy đăng ký xe ô tô. Sau đó, Hùng xuất trình một thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Văn Hùng, bút danh "Nguyễn Hùng" để xin tạo điều kiện xử lý lỗi vi phạm giao thông.

Nghi vấn Nguyễn Văn Hùng sử dụng biển số xe giả và thẻ nhà báo giả, Công an huyện Tứ Kỳ đã lập biên bản vụ việc và mời về trụ sở Công an huyện làm việc.

Qua xác minh vụ việc, Nguyễn Văn Hùng khai, để thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch nên Hùng đã đặt mua trên mạng 1 biển kiểm soát xe ô tô với giá 400.000 đồng và 1 thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Văn Hùng, bút danh "Nguyễn Hùng" với giá 1,5 triệu đồng. Bản thân Hùng không công tác trong lĩnh vực báo chí, không phải nhà báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.