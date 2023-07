Sáng 2/7, Công an tỉnh Long An cho biết, chưa tiếp nhận thông tin từ nạn nhân trong vụ nổ súng trong đêm khuya qua đoạn Quốc lộ N2, tuy nhiên đã nắm bắt sự việc trên mạng xã hội. Công an tỉnh Long An phân công Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp Công tỉnh Đồng Tháp thẩm tra nguồn tin, tìm gặp nạn nhân và xác định nơi xảy ra vụ việc để điều tra.

Đôi vợ chồng được cho là nạn nhân bị đối tượng kè xe máy theo nổ súng làm bị thương trên Quốc lộ N2 (Ảnh: cắp từ clip)

Nội dung đoạn clip trên mạng xã hội phản ánh, khoảng 0 giờ sáng 1/7, hai người được cho là vợ chồng đi chung xe máy qua Quốc lộ N2 . Vượt khỏi vòng xoay thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), đôi vợ chồng phát hiện từ phía sau có hai thanh niên đi chung xe máy bám theo.

Vừa vào đoạn nhiều rừng tràm, bất ngờ hai đối tượng vượt lên chặn đầu xe. Đối tượng ngồi sau cầm vật giống như súng nổ hai phát, một phát trúng vào nón bảo hiểm người đàn ông, phát còn lại trúng bắp chân trái người phụ nữ. Đối tượng tiếp tục kè theo dùng dao chém trúng đùi người đàn ông.

Lúc vào địa phận được cho là huyện Thủ Thừa, Long An, cùng thời điểm có xe cứu hộ lưu thông phía sau kè theo đưa vơ chồng vào quán nước ven đường lánh nạn.

Nạn nhân kể lại, ngay sau khi hai thanh niên áp sát thì nghe nhiều tiếng nổ chát chúa. Rất may vợ chồng không bị thương nặng.

Theo Công an tỉnh Long An, nếu đúng như clip phản ánh thì nơi vợ chồng bị bắn là đoạn từ xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đến khu vực xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An).