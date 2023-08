Chiều 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng tham gia đá gà tại địa bàn xã Tứ Xã về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".



Bắt gần 80 đối tượng, xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền ở Phú Thọ. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, chiều ngày 30/7, Công an huyện Lâm Thao tiến hành kiểm tra lán trại của Trần Văn Sơn, tại cánh đồng Ba Gò, thuộc khu 6, xã Tứ Xã đã phát hiện có hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đá gà.

Khi lực lượng công an bao vây triệt xóa sới đá gà, nhiều con bạc đã bỏ chạy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lâm Thao đã bắt giữ được 50 đối tượng tại sới gà; qua xác minh, truy xét, triệu tập 25 đối tượng bỏ chạy có liên quan.

Với mỗi đối tượng tham gia đá gà sẽ bị Trần Văn Sơn là chủ sới gà thu tiền hồ 800 nghìn đồng/cặp. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là sới bạc đã được Công an huyện Lâm Thao phát hiện thông qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, theo dõi hoạt động của đối tượng.

Trần Văn Sơn (SN 1986, trú tại khu 2, xã Tứ Xã) là đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền với quy mô lớn nhằm phục vụ các đối tượng ham mê đỏ đen, đá gà trong và ngoài địa bàn.

Với mỗi đối tượng tham gia đá gà, Sơn thu tiền hồ 800 nghìn đồng/cặp. Để tránh việc phát hiện của lực lượng chức năng, Trần Văn Sơn đã lựa chọn địa điểm tổ chức sới gà là lán trại của gia đình Sơn tại khu vực cánh đồng Ba Gò, thuộc khu 6, Tứ Xã.

Đây là địa điểm nằm cách xa khu dân cư, bốn phía xung quanh là cánh đồng và ao nước, với mục đích dễ quan sát để tẩu thoát khi bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.