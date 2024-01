Công an quận Hoàng Mai khuyến cáo vận chuyển sử dụng pháo hoa

Cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực hành vi) và chỉ được sử dụng pháo hoa (không tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị,... Tuyệt đối không được mua bán, sử dụng pháo "lậu", chỉ mua các sản phẩm pháo hoa có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng được bán thông qua hệ thống các cửa hàng, đại lý ủy quyền với giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Khi vận chuyển cần phải nhẹ nhàng, không để pháo va đập mạnh, tránh vận chuyển gần các nguồn sinh nhiệt và lửa. Phương tiện vận chuyển cần phải có những dụng cụ che mưa nắng, tránh ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và môi trường.

Chỉ nên mua pháo hoa với số lượng đủ dùng theo mục đích sử dụng, không nên mua số lượng lớn để dự trữ; Bảo quản pháo hoa cần phải xếp riêng từng loại, từng lô khác nhau để tránh nhầm lẫn, để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt, không để vật nặng tì đè lên pháo hoa, không để gần nguồn lửa, nguồn nhiệt hay các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt và để xa tầm tay của trẻ em.

Sử dụng pháo hoa phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi sử dụng cần đặt pháo hoa ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu bắt cháy tối thiểu 04m đến 05m. Khoảng cách an toàn nhất là 10m, trong quá trình sử dụng pháo hoa có thể bắt lửa khi đặt gần các nguy cơ mất an toàn. Tuyệt đối, người dân không sử dụng pháo hoa tại nơi gần hoặc chứa các chất, vật liệu đặc biệt dễ cháy, nổ như: xăng, cồn, dầu,… các cơ sở sản xuất, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, nhà máy điện, trạm biến áp, kho vũ khí,…; Khi đặt pháo hoa lên trên vật liệu dễ cháy cần phải lót bên dưới lớp vật liệu chống cháy. Người dân cũng có thể làm ẩm xung quanh với bán kính tối thiểu 2m từ vị trí đặt pháo. Bên cạnh đó, không sử dụng ở trong nhà hoặc những không gian có mái che, trên cao phải thông thoáng, không có vật cản, đường dây điện,…

Do Nhà máy Z121 cung ứng số lượng pháo hoa nhiều gấp đôi năm ngoái, tình trạng "hét giá" pháo hoa cao hơn 2-3 lần so với giá niêm yết đã không còn diễn ra. Ảnh: Mai Vân Anh.

Khi pháo cháy hết cần phải để nguội trong khoảng thời gian tối thiểu 15 phút, người dân cũng có thể tưới ướt pháo để không còn tàn lửa rồi mới cho vào thùng rác.

Khi xảy ra cháy, nổ phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Gọi điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thành phố qua số 114 hoặc qua ứng dụng "Báo cháy 114" cài đặt trên điện thoại thông minh; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại 024.36 343 494 hoặc đội dân phòng, Chính quyền, Công an phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy theo tình huống đã dự kiến.