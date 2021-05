Công an sẽ thưởng 100 triệu đồng cho ai phát hiện tên trộm xe đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang ráo riết truy tìm kẻ trộm xe đã đâm chết một bác sĩ nha khoa trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An vào đêm 4/5, đồng thời trao thưởng 100 triệu đồng nếu người dân nào giúp cảnh sát bắt giữ được hung thủ.

Tối 5/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo về việc truy tìm đối tượng trộm xe máy bị phát hiện đã dùng dao đâm chết nam bác sĩ nha khoa vào đêm 4/5 tại KDC Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An gây rúng động dư luận. Theo Công an tỉnh Bình Dương, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng 1m70, dáng người gầy, tại thời điểm gây án đối tượng đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và mang giày màu đen. Trước đó, vào khoảng 22h ngày 4/5, trên đường D37 thuộc Khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) có một nam thanh niên đã lẻn vào nhà của anh Phạm Văn Tài (33 tuổi, quê Bình Phước, là bác sĩ nha khoa). Hình ảnh tên trộm xe rồi sau đó đâm chết bác sĩ nha khoa. Ảnh: CA cung cấp Lúc này, anh Tài đang chơi bida ở quán đối diện nhà, phát hiện sự việc nên đã chạy về nhà ngăn cản đối tượng lấy trộm xe máy của mình. Trong lúc giằng chiếc xe máy từ tên trộm, anh Tài bị đối tượng đi cùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người để giải cứu cho đồng bọn. Sau khi đâm gục nạn nhân, 2 đối tượng lên xe máy nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến những người xung quanh không kịp ứng cứu cho nạn nhân, anh Tài sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến quần chúng nhân dân, nếu có thông tin liên quan đến đối tượng gây án hãy cung cấp cho Phòng Cảnh sát Hình sự (615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tá Trần Minh Nhựt – Phó Trưởng phòng (sđt: 0974496679); Trung tá Trần Tấn Thành – Điều tra viên (sđt: 0948113111) để phối hợp giải quyết. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương sẽ thưởng số tiền 100.000.000 (một trăm triệu đồng) cho cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an xác định, bắt giữ được đối tượng. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn và những thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Nghi can vụ "trộm xe đâm chết 2 hiệp sĩ" ở TP.HCM khai gì? 14/05/2018 17:36

