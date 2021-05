Hình ảnh mới nhất về tên trộm sát hại một bác sĩ ở Bình Dương khi trộm xe

Trưa nay (5/5), Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng kèm hình ảnh nhận dạng kẻ đã ra tay sát hại một bác sĩ. Động thái này được thực hiện khi vụ án mạng xảy ra vào đêm qua nhưng đến sáng nay hung thủ vẫn chưa bị bắt và chưa xác định được lai lịch.

Nghi phạm giết chết vị bác sĩ

Theo nôi dung thông báo, đối tượng là nam giới chưa rõ lai lịch, cao 1m70, dáng người gầy. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, mặc quần jean màu xanh dương, mang giày màu đen.

Trước đó, đêm 4/5 vụ án mạng xảy ra tại đường D37, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, tại nhà anh P.V.T (SN 1988) xảy ra vụ trộm xe. Khi phát hiện sự việc, anh T. chạy từ quán bida đối diện về nhà và giằng co, định bắt giữ kẻ trộm. Tuy nhiên, kẻ trộm dùng dao đâm anh T. gục tại chỗ rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Hiện trường vụ án mạng

Anh T. được mọi người chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Nhận tin báo, công an TP Thuận An đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera truy bắt đối tượng gây án.